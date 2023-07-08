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Steam Oyun Fiyatlarına Zam Geldiğini Açıkladı!

Günümüzün en büyük oyun platformlarının başında gelen Steam, kur dalgalanmalarından dolayı yeni zamlar geldiğini açıkladı.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en büyük oyun platformlarının başında gelen Steam, kur dalgalanmalarından dolayı yeni zamlar geldiğini açıkladı.

Steam, hem ülkemizde hem de dünya çapında oyunseverlerin en çok tercih ettiği oyun platformlarının başında geliyor. Özellikle uyguladığı indirimler ile dikkat çeken Steam, bu sefer ülkemizde yaşanan kur dalgalanmalarından dolayı fiyatlarına zam yaptı.

Dünyanın en popüler oyun satış mağazası Steam ise, geçtiğimiz aylarda ülkemize özel uyguladığı yerel dolar kuruna zam yaparak 2.8 TL’den 10 TL’ye yükseltti. Steam’in dolar kuru zammını Yaz İndirimlerinden hemen sonra yapması bekleniyordu. Zira platform, şu ana kadar kampanya dönemlerinde çok nadir fiyat artışı yaptı. Genellikle indirim bittikten sonra zam yapılıyordu.

steam zam

Ülkemizdeki oyunseverler bu durumdan hiç hoş olmasa da, büyük şirketlerin her zaman amacı kar gütmek olmuştur. İlerleyen dönemlerde yaşanan kur dalgalanmalarına bağlı olarak yeniden zamlar gelebilir.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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