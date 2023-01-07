Steam Oyunlara Büyük Zam Yaptı!

Günümüzün en popüler ve en çok tercih edilen oyun satın satın alma platformlarından biri olan Steam yeni yıla zam haberi ile girdi. Ülkemizde yaşanan dolar kurunun artışı yüzünden çoğu oyunun fiyatlarına zam yaptıklarını açıkladı.

Diğer platformlara bakacak olursak onlarda çoğu oyununa zam yaptı fakat Steam 500’e dayanan oyununa zam yaptı. Bu oyunlar arasında en çok zamlanan oyunlar arasında Ubisoft bulunuyor. Gelelim bazı zamlanan oyunların yeni fiyatlarına bir göz atalım.

Zamlanan Steam Oyunları

Assassin’s Creed IV: Black Flag – 179 TL – 469 TL

Assassin’s Creed Origins – 269 TL – 699 TL

Far Cry 5 – 269 TL – 699 TL

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – 89 TL – 229 TL

Watch Dogs 2 – 269 TL – 699 TL

Prince of Persia: The Two Thrones – 44,99 TL – 119 TL

The Crew 2 – 225 TL – 589 TL

For Honor – 69,99 TL – 179 TL

Steep – 135 TL – 349 TL

Tom Clancy’s The Division – 135 TL – 349 TL

Mortal Kombat 11 Ultimate – 102 TL – 799 TL

Bus Simulator 21 – 159 TL – 325 TL

Amnesia Rebirth – 50 TL – 280 TL

Ship Simulator: Maritime Search and Rescue – 39 TL – 125 TL

No Man’s Sky – 210 TL – 510 TL

Steam tarafından zamlı oyunların bazıları yukarda ki gibidir fakat daha da fazla oyunun zamlanma olasılığının fazla olduğunu belirtelim.

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