Steam Oyunlara Büyük Zam Yaptı!

Günümüzün en popüler ve en çok tercih edilen oyun satın satın alma platformlarından biri olan Steam yeni yıla zam haberi ile girdi. Ülkemizde yaşanan dolar kurunun artışı yüzünden çoğu oyunun fiyatlarına zam yaptıklarını açıkladı.
Diğer platformlara bakacak olursak onlarda çoğu oyununa zam yaptı fakat Steam 500’e dayanan oyununa zam yaptı. Bu oyunlar arasında en çok zamlanan oyunlar arasında Ubisoft bulunuyor. Gelelim bazı zamlanan oyunların yeni fiyatlarına bir göz atalım.
Zamlanan Steam Oyunları
- Assassin’s Creed IV: Black Flag – 179 TL – 469 TL
- Assassin’s Creed Origins – 269 TL – 699 TL
- Far Cry 5 – 269 TL – 699 TL
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – 89 TL – 229 TL
- Watch Dogs 2 – 269 TL – 699 TL
- Prince of Persia: The Two Thrones – 44,99 TL – 119 TL
- The Crew 2 – 225 TL – 589 TL
- For Honor – 69,99 TL – 179 TL
- Steep – 135 TL – 349 TL
- Tom Clancy’s The Division – 135 TL – 349 TL
- Mortal Kombat 11 Ultimate – 102 TL – 799 TL
- Bus Simulator 21 – 159 TL – 325 TL
- Amnesia Rebirth – 50 TL – 280 TL
- Ship Simulator: Maritime Search and Rescue – 39 TL – 125 TL
- No Man’s Sky – 210 TL – 510 TL
Steam tarafından zamlı oyunların bazıları yukarda ki gibidir fakat daha da fazla oyunun zamlanma olasılığının fazla olduğunu belirtelim.
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