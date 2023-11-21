Steam Sonbahar İndirimleri 2023 Bu Akşam Başlıyor

Steam de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Ekim ayı sonunda TL’den dolara geçiş yapılacağını duyuran platform, bu geçişi dün akşam itibariyle tamamlamıştı. Bugün akşam saat 21 itibariyle ise platformda sonbahar indirimleri başlayacak. 21 Kasım saat 21 itibariyle başlayacak indirimler 1 hafta boyunca devam edecek ve 29 Kasım saat 21 itibariyle de sona erecek. Steam Sonbahar İndirimleri 2023 kampanyası kapsamında yüzlerce oyun indirimli fiyatla oyuncularla buluşacak.

Steam Sonbahar İndirimleri 2023 de Oyunlar TL Fiyatının Altına İner Mi?

Steam’in dolara geçmesinin akabinde oyuncuların önemli bir kısmı Epic Games Store’a yönelmeye başladı. Bilindiği üzere halen Epic Games Store TL ile oyun satışına devam ediyor. Steam’in dolara geçmesi, oyuncuları halen eski fiyatlarla yeni dolar bazlı fiyatları karşılaştırmaya itiyor. Bu nedenle, Steam sonbahar indirimlerinde oyunların eski TL bazlı fiyatlarının altına gelip gelmeyeceği merak konusu.

Steam Dolara Geçti! İşte Dolar Bazlı Oyun Fiyatları ve TL İle Karşılaştırmaları haberimiz için buraya göz atabilirsiniz.

1 hafta sürecek sonbahar indirimi kampanyası kapsamında oyunların indirimli fiyatlarını Cepkolik okurları ile paylaşıyor olacağız. Bunun yanı sıra, Steam Ödülleri 2023 adaylarının da bu dönemde gösterilebileceğini belirtmekte yarar var. Geçen yıl oyuncuların favori oyunları, Steam hesapları üzerinden Steam 2023 ödülleri için aday gösterilebilecek.

Steam Ödülleri 2023 Adayları 11 Dalda Gösterilebilecek!

Gamerler, sonbahar indirimi kampanyası dahilinde indirimli oyun alırken, bir yandan da en sevdiği oyunları “yılın en iyi oyunu” seçilebilmesi adına adaya gösterebilecek. Ödül dağıtılacak ve oyuncuların aday gösterebilecekleri 11 dal şu şekilde tayin edilmiş:

Yılın Oyunu

Yılın VR Oyunu

Aşk ile Devam Ettirilen

YENİ: Steam Deck’teki En İyi Oyun

Arkadaşlarla Daha Zevkli

En Yenilikçi Oynanış

Üstün Zengin Hikâye

Kötü Olduğunuz En İyi Oyun (darılmak yok)

Üstün Görsel Stil

En İyi Oyun Müziği

Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın

Oyuncular, her bir dal için 1 oyun aday gösterebilecek. Ayrıca yerine getirilen görevler sayesinde 100 profil TP’si de kazanabilecek. Hem Steam 2023 Sonbahar indirimleri hakkında hem de Steam 2023 ödüllerine dair daha detaylı bilgi edinmek için aşağıdaki resmi linke göz atabilirsiniz: