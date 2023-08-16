Steam Taban Fiyat Uygulamasını Başlattı!

Günümüzün en çok tercih edilen oyun platformlarının başında gelen Steam, artık oyunlarda taban fiyat uygulamasına geçiş yapıyor.

Türkiye’de uyguladığı özel fiyat uygulaması ile oyunseverlerin kalbini kazanan Steam, yeni gelecek olan taban fiyat uygulaması ile beraber oyunseverler üzüleceğe benziyor. Steam’in aldığı karara göre artık en ucuz oyun 1 dolar olacak.

Buna göre, Steam’in Türkiye piyasasına özel uyguladığı dolar kuru hesabıyla oyunlar en az 11 TL olarak karşımıza çıkacak. Oyunların indirimli fiyatları ise 5,5 TL’den satın alınabilecek. Steam’in dolar kurunu güncellemesi ile bu fiyatlar da değişecek. Alınan bu karar ile birlikte artık Steam üzerinde oldukça ucuz fiyattan satılan oyunlar da kaldırılmış durumda.

Steam’in aldığı bu kadar birçok oyunsever ve oyun şirketini olumsuz önde etkiledi. İlerleyen dönemlerde dolar kurunun değişmesi ile beraber olumsuzluk boyutunun artması bekleniyor.

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