Steam’de Türk Oyunları İndirime Girdi, İşte Detaylar!

Steam’de Türk oyunları indirime girdi. Platformda düzenlenen Land of the Crescent: Türkiye’den Oyunlar adlı bir kampanya kapsamında pek çok sevilen oyunun fiyatı düştü. Mount & Blade 2: Bannerlord’un da aralarında bulunduğu oyunlardan bazılarını içeriğimizde listeledik. Kampanyadan faydalanmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var zira indirim 10 Kasım’a kadar devam edecek. İşte detaylar…

Yılın bu dönemi pek çok sektörde olduğu gibi oyun alanında da büyük indirimler gerçekleştirilmekte. Bu kapsamda Epic Games’in Kasım indirimlerini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de Steam’den yeni bir haber geldi ve Land of the Crescent: Türkiye’den Oyunlar adında bir kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında popüler, en beğenilen Türk oyunlarının fiyatlarında indirim yapıldı.

Land of the Crescent: Türkiye’den Oyunlar kampanyası dahilinde pek çok oyunla birlikte, sektörün en beğenilen yapımlarından biri olan Mount & Blade 2: Bannerlord da indirime girdi. Oyunun fiyatı yüzde 40 oranında düşürüldü ve yaklaşık 12 dolardan satışa sunulmuş durumda. Aksiyon rol yapma oyunu olan Mount & Blade 2: Bannerlord, Türk yapımları arasında öne çıkmış oyunlardan biri.

Kampanya Bitiş Tarihi 9 Kasım!

Land of the Crescent: Türkiye’den Oyunlar kampanyası dahilinde indirimli fiyatlardan faydalanmak istiyorsanız acele etmenizde yarar var çünkü kampanyanın bitiş tarihi 9 Kasım olarak belirlenmiş durumda. Kütüphanenizi genişletmek istiyorsanız Steam’in uygun fiyatlarını kaçırmayın. Peki hangi oyunlar Steam’de indirimde? İşte o yapımlar…

İndirime Giren Oyunlar

Land of the Crescent: Games from Turkey kampanyası dahilinde fiyatı düşen oyunlardan bazıları aşağıdaki gibidir. Daha fazla oyun için Steam resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.