Suicide Squad Kill the Justice League Yeni Fragmanı Geldi

2024 yılı Şubat ayında piyasaya sürülmesi beklenen Suicide Squad Kill the Justice League yeni fragmanı ile ön siparişle gelecek kostümleri tanıttı. Bu hafta içi özellikle ülkemiz oyun severlerinin gündeminden düşmeyen oyun, bilindiği üzere Epic Games tarafından önce bedava verilmiş ve akabinde “bir yanlışlık olduğu” fark edilerek geri toplanmıştı. Bu durum, oyunun istemeden de olsa reklamını yaptı ve neredeyse oyunu duymayan kalmadı. Oyun için yayımlanan yeni tanıtım videosu da tüm bu gelişmelerin üzerine geldi.

Suicide Squad Kill the Justice League Yeni Fragmanı Yayımlandı

Rocksteady Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros Interactive Entertainment tarafından 2024 yılı Şubat ayı başında; PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için çıkış yapacak. Merakla beklenen aksiyon macera oyunu çeşitli platformlarda da ön siparişe açıldı. Hatta bu ön siparişler geçtiğimiz günlerin oyun sektöründeki en önemli konuları arasında yer aldı. İlgili haberimize buradan göz atabilirsiniz:

Epic Games Bedava Verdiği Suicide Squad Kill the Justice League’i Geri Aldı

Son günlerde – oyun ekibinin dahli olmasa da – gündemden düşmeyen Suicide Squad: Kill the Justice League için bir de yeni tanıtım videosu geldi. Ön siparişle gelecek kostümlerin tanıtıldığı fragman, oyunun resmi sosyal medya hesaplarından; “Eğer bakışlar öldürebilseydi, League şimdiye kadar ölmüş olurdu. Squad’ın klasik kıyafetlerini kazanmak için ön sipariş verin #SuicideSquadGame .” ibaresiyle duyuruldu. İşte o fragman:

If looks could kill, the League would be dead by now. Pre-order #SuicideSquadGame to score the Squad's classic outfits. Pre-order here: https://t.co/8OTCkMOXyr pic.twitter.com/kza49A5CVv — Suicide Squad: Kill The Justice League (@suicidesquadRS) November 15, 2023

Oyuncular Fragmanla İlgili Sorular Yöneltti

Suicide Squad: Kill the Justice League tanıtım videosu sonrasında sosyal medyada oyunu bekleyen gamerların çeşitli paylaşımları oldu. Bu paylaşımlarda yabancı oyuncular oyuna ve fragmana dair geliştirici oyun stüdyosuna sorular yöneltirken, Türk oyun tutkunlarının ise aklı halen ücretsiz geçtikleri siparişlerin iptal edilmesindeydi. Söz konusu sosyal medya paylaşımlarından bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Oyunu daha sonra satın almayı bekleyenler için bunlar, lansmandan sonra oyunda da kazanılabilecek mi?” bu soruya cevap veren bir diğer oyun sever ise şu ifadeleri kulandı; “İçerikten mi bahsediyorsunuz, oyunda bunun yerine mağazadan mı yoksa ön siparişten mi? Bu kadar cömert olacaklarını zannetmem.”

“Klasik kıyafetler harika görünüyor! Herkesin Harley’in bir zamanlar sahip olduğu gibi inanılmaz bir stil anlayışı yoktu!”

“Bu takım elbiselerin görünüşünü beğenmiyorum. Özellikle Harley’i. Doğru görünmüyor. Arkham Knight’ta harika görünüyordu.”

“Kıyafetler filan güzel de, şu Epic Games ile irtibata geçin de bizim oyunları almasınlar kütüphanemizden.”

“Bizim acımız bize yeter, elimizdeki 100 dolarlık oyunu almışlar. Şimdi gözümüz oyundaki kıyafetleri filan görmez, sonra izlerim tanıtım videosunu da.”