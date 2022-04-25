Süreli Mesajlar İçin Yeni Güncelleme Geliyor!

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulaması olan WhatsApp, her gün milyonlarca mesaja ev sahipliği yapıyor. WhatsApp, kullanıcıların kullanım deneyimini artırmak için bir dizi güncelleme yayınlıyor. Kullanıcılar tarafından sıkça kullanılan “Süreli Mesajlar” özelliğine yeni bir güncelleme gelecek.

WhatsApp içerisinde yer alan süreli Mesajlar, hem bireysel hem de grup mesajlarında atılan mesajların 90 güne kadar otomatik olarak silinmesini sağlıyordu. Ancak gelecek olan yeni güncelleme ile beraber süreli Mesajlar içerisine bu mesajı sakla seçeneği geliyor.

Süreli Mesajlar içerisinde yer alan mesajlar, kullanıcın isteğine göre 24 saat, 7 gün veya 90 gün sonra silinecek gibi ayarlanabiliyor. Süreli Mesajlar seçeneği ile seçilen mesajlar hem gönderenden hem de alıcıdan belirlenen süreden sonra kayboluyor. Yeni gelecek olan saklama özelliği ile beraber bu süreden sonra da seçilen mesajlar silinmeden kalacak.

WhatsApp’a gelecek olan yeni güncelleme ile beraber artık süreli mesajlar belirlenen süreden sonra da kaybolmamış olacak. Bu özellik istenilen zaman aktif edilecek, istenilen zaman ise devre dışı bırakılabilecek.

Gelecek güncelleme için henüz bir tarih verilemedi. Ancak kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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