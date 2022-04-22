Yeni Whatsapp Güncellemesi Geliyor – 32 Kişiyle Sesli Konuşma Özelliği

Meta’nın sahip olduğu popüler mesajlaşma platformu WhatsApp; Beta sürümlerinde yeni ve çok talep edilen özellikleri sunarak son birkaç ayda birkaç kez manşetlere çıktı.

Şirket kısa süre önce, artan dosya paylaşım boyutu; emoji tepkileri ve belirli kişilerden son görülmenizi gizleme özelliği gibi birçok yeni özelliğin yakında uygulamanın canlı yapısında kullanıma sunulacağını doğruladı.

Şimdi, WhatsApp’ın iOS sürümüne 32 kişilik arama desteği; yeni bir arama kullanıcı arayüzü; dalga formları ve diğer iyileştirmeleri içeren yeni bir güncelleme sunmaya başladığına dair raporlar ortaya çıktı. Güncelleme, iOS’ta WhatsApp‘ın canlı sürümüne geliyor.

Şimdiye kadar WhatsApp, kullanıcıların aynı anda birden fazla kişiyle grup telefon görüşmesi yapmasına izin verdi. Bir grup sesli görüşmesi daha önce sekiz kişiye kadar hizmet verebiliyordu, ancak WhatsApp şimdi 32’ye kadar katılımcıya olanak tanıyan yeni bir güncelleme sunuyor.

WhatsApp Gruplarında 32 kişiye kadar sesli arama yapabilecek. Platform ayrıca katılımcıların ekranda görüntülenme şeklini ek üyelere uyacak şekilde değiştirdi.

Bu yeni özellik, 22.8.80 güncelleme sürümüyle birlikte gelir ve iPhone’lar için 109.7 MB boyutundadır. Android kullanıcılarının da yakında bu yeni özelliklerle benzer bir güncelleme almasını bekliyoruz. Özellikle masaüstü için geçerli olmayacak.