Ana Sayfa » Oyun Take-Two Bir Oyun Stüdyosunu Daha Gözden Çıkardı, Private Division Kapanabilir Oyun Take-Two Bir Oyun Stüdyosunu Daha Gözden Çıkardı, Private Division Kapanabilir Emine Emre 1 Görüntüleme

Video oyun yapımcısı ve dağıtıcısı olan ve bünyesinde Rockstar Games, 2K gibi oyun stüdyolarını barındıran Take – Two Interactive, stratejik hamlelerine devam ediyor. Kısa bir zaman önce yine stüdyo kapatma haberleri ile gündeme gelen Take-Two bir oyun stüdyosunu daha gözden çıkardı; Private Division kapanabilir.

Take-Two Bir Oyun Stüdyosunu Daha Gözden Çıkardı, Private Division Kapanabilir

Pek çok popüler oyunun geliştiricisi ve yayıncısı konumunda olan, dünyanın en büyük video oyun şirketlerinden Take Two Interactive yine stüdyo kapatma haberleri ile gündemde. Şirketin belirttiğine göre Take Two bünyesinde bulunan Private Division ya kapanacak ya da satılacak. Bağımsız geliştiricilerin oyunlarının yayınlandığı stüdyonun kapanması, aynı zamanda söz konusu oyunlara da veda etmek anlamına geliyor. Söylenenlere göre stüdyonun getirisi beklenenin altında kalıyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Amerika’da ortaya çıkan sızıntılara göre Take Two Interactive bir ay kadar önce Private Division’ı artık desteklemeyeceğini şirket çalışanlarına söylemiş durumda. Söylenenlere göre şirketin çalışanlarının işine söz konusu dönemde son verildi. 2017 yılında kurulan ve bağımsız geliştiricilerin oyunlarının yayınlandığı Private Division, Outer Wilds ve Disco Elysium gibi oyunların yayıncısı konumunda.

Private Division’ın kapatılması durumunda şirketin yayınlayacağı oyunlar da iptal edilebilir. Bu kapsamda bağımsız geliştiricilerin Layers of Fear oyunu ile One More Level’ın geliştirme aşamasında olduğu bir oyun da, oyun dünyasındaki serüvenine başlamadan veda edebilir.

Take Two Stratejik Hamlelerine Devam Ediyor

Bu duyumların yanı sıra Private Division şirketinde Tales of the Shire ve Game Freak ekiplerinin kaldığı söylenmekte. Take Two ise şirketi bu haliyle başka bir şirkete satmayı düşünüyor. Bu da bahse konu oyunlar için oldukça iyi bir haber fakat henüz kesinleşmiş değil.

Şirketi yeni bir forma sokmak için uzun zamandır çalışmalarını sürdüren Take Two kısa bir zaman önce Intercept Games’i kapatmıştı. Intercept Games ise Kerbal Space Program 2’yi geliştirmekte idi. Kerbal Space Program 2’yi devretmek için Take Two, Paradox Interactive ile görüşmeler yapmakta idi ancak Paradox’tan olumlu bir cevap gelmedi. Bu durumda Kerbal Space Program 2 çalışmaları yarıda kaldı denilebilir.