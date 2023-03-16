Tarantino’nun Son Filmine Dair Detaylar Belli Oldu!

Günümüzün en başarılı yönetmenlerinden Quentin Tarantino, kariyerinin son filmine dair detayları açıklama başladı.

Usta yönetmen Tarantino, yıllar önce film kariyerinde 10 film çektikten sonra kariyerini sonlandıracağını açıklamıştı. Tarantino, son filminin adının The Movie Critic olacağını ve 1970 yıllarda Hollywood üzerinde etkili bir kadın karakteri merkez alacağını söyledi.

Şu ana kadar 9 filme yönetmenlik yapan Tarantino, sinema sahnesine birçok kült eser bırakmıştır. En son çektiği Once Upon a Time Hollywood filminin galasında, Çektiğim tüm filmleri özetleyen bir film çekmek istiyorum açıklamasında bulunmuştu.

The Movie Critic isimli film, 1970’lerin Los Angeles’ında kadın karakter üzerine konumlanacak. Tarantino’nun filmde yer vereceği karakteri, 70’lerin Hollywood’unda etkili bir kadın olarak tanımlaması, birçok kişinin aklına ünlü film eleştirmeni ve yazar Pauline Kael ismini getirdi.

Film için oyuncu kadrosu ve yayın tarihi hakkında bilgi bulunmazken, film çekimlerinin 2023 Sonbahar döneminde başlayacağı tahmin ediliyor.

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