TBT Ne Demek? Instagram TBT Nedir?

Günümüzün popüler sosyal medya uygulaması olan instagram’da çokça yaygın kullanılan TBT ne demek sizlere açıklayacağız. Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında milyonlarca fotoğraf paylaşılmakta. Bu fotoğraflarla birlikte anlamını bilmediğimiz kavramlar çıkabilmekte. Bunlardan en ünlüsü olan TBT’dir gelelim TBT ne demek?

TBT Ne Demek?

TBT kelimesi, o an ve o gün çekilmemiş fotoğrafları paylaşırken kullanılmaktadır. Bu kelime çoğunlukla etiket veya hashtag olarak kullanılmaktadır. TBT eski fotoğraflar paylaşılırken kullanılan bir kelimedir. TBT kelimesinin manası ise “Throw Back Thurday” yani ” Perşembeye Doğru” demektir. Genelde ülkemizde bu terim örneğin 1 sene önce çekindiğiniz bir fotoğrafı attığınız zamanda TBT etiketi atılıyor. Yani geriye dönük fotoğraflar için kullanılıyor diyebiliriz.

Instagram TBT Nedir?

Yukarıda da açıkladığımız gibi TBT “Throw Back Thurday” yani ” Perşembeye Doğru” demektir. Fakat bu terim daha çok instagram platformunda kullanılmaktadır. Bu etiketi kullandığınız vakit atılan gönderiye etkileşimini arttırabilir. Çünkü dünya genelinde kullanılan bir etiket türüdür. Eğer attığınız gönderinizin etkileşim almasını istiyorsanız bu etiket türünü tercih edebilirsiniz.

Ayrıca bkz: Instagram Rehber Senkronizasyonu Kapatma Nasıl Yapılır?