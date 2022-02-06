Bugün sizlere telefon yazı tipi değiştirme nasıl yapılır açıklayacağız. Günümüzde artık herkesin artık bir cep telefonu bulunmakta. Kimilerimiz telefonda mesajlaşma ile iletişim kurmayı sever bunun için klasik yazı tiplerinden sıkılanlar olabilir.

Telefonunuzda bulunan yazı tiplerini değiştirerek telefonunuza farklı bir hava katabilirsiniz. Fontları değiştirmek bazen telefonunuza diğer modellerden daha farklı bir güzellik katar. Telefonunuzdan sıkılıyorsanız, yeni bir şey arıyorsanız, tam olarak ne yaptığınızı göreceksiniz. Yazı tipi değişikliği bazen telefonu baştan sona görsel olarak değiştirebilir. Olumlu yönde aynı modeller arasında farklılıklar var. Yeni bir telefon hissi ile telefonunuzu kullanmaya devam edebilirsiniz. Android telefon modelleme yapısı fontları değiştirmek için size daha fazla seçenek sunar. Açık kaynak kod mantığı da bunu gerektiriyor. Fakat iPhone modelleri bu konuda fazla seçenek sunmuyor.

Telefonda Yazı Tipi Ayarlarını Değiştirme

Tüm android cihazlar için kullanabileceğiniz yöntem;

Öncelikle ayarlar kısmına giriş yapın.

Daha sonra Ekran’ı tıklayın.

Karşılama bölümünden yazı tipi türünü seçin. Bu bölümde birçok yazı tipi çıkar. Bu yerde seçeceğiniz yazı tipinin boyutunu da dilediğiniz gibi ayarlayın. Son olarak, bu ekranda seçtiğiniz yazı tipini kalınlaştırmaya devam edebilirsiniz. Aşağıdaki resimde, bu makalede bahsettiğimiz bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

iPhone telefon modelleri ayarlar menüsünde, ne yazık ki yazı tipini değiştiremiyoruz. Yalnızca yazı tipi boyutunu değiştirebilirsiniz.

Metin Boyutu adımlarına uyduğunuzda iPhone’daki yazı tipi boyutunu değiştirebilirsiniz. Ayrıca telefonunuzdaki yazı tiplerini uygulamalarla da değiştirebilirsiniz. Bunun için AppStore‘a girerek tedarik edebilirsiniz.

Ayrıca bkz: Farklı ve Değişik Yazı Tipleri