Telegram, İçerik Üreticilerine Yeni Bir Gelir Kaynağı Açtı!

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından Telegram, içerik üreticileri için yeni bir gelir kapısı açtı. Gelen yeni güncelleme ile beraber içerik üreticileri, içerikleri satabilecek.

Teknolojinin gelişme ile beraber sosyal medya uygulamalarının sayısı da artış gösterdi. Bu uygulamalar birçok insan için gelir kaynağı da oldu. Günümüzde en çok kazanan meslekler grubunda içerik üreticileri de yer alıyor. Hal böyle olunca birçok sosyal medya uygulaması, içerik üreticileri için farklı kaynaklar yaratmaya devam ediyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, içerik üreticileri için yeni bir gelir modeli sunarak platformdaki etkileşimi artırmayı hedefliyor. Şirket, kullanıcıların kanallar aracılığıyla ücretli içerik paylaşmalarına olanak tanıyan yeni bir özelliği resmen duyurdu.

Gelen yeni özellik sayesinde kanal sahipleri, istedikleri gönderileri ücretli bir hale getirerek satış yapabilecek. Böylece gelir kaynağı yaratmış olacak. Gelecek olan bu özellikle beraber Telegram, hem YouTube’un hem de TikTok’un önüne geçmeyi planlıyor.

Şu an için gelecek olan yeni özellik büyük ilgi topladıysa da halen kullanıcıların aklında bazı soru işaretleri yer alıyor. Özellikle telif hakları konusunda içerik üreticilerinin kafası karışmış durumda. İlerleyen günlerde güncelleme detayları ve telif hakları hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

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