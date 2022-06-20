Günümüzün popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Telegram premium abonelik başlatıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan şirket, aylık 5 $ Premium abonelik başlatacaklarını duyurdu. Abone olan kullanıcılara ise birçok avantaj sağlayacaklarını da belirtti. Telegram ayrıca 2022’de dünya çapında en çok indirilen uygulamalardan biri haline geldiğini ve şu anda aylık 700 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu duyurdu.

Dikkate değer özelliklerden bazıları da, daha büyük bir dosya yükleme boyutu, daha hızlı indirmeler, daha fazla kanal ve benzersiz yeni çıkartmalar içeriği bulunacak. Kullanıcılar normalde dosya boyutu yüklemelerinde 2 GB hakları bulunurken, Premium kullanıcılar, çok sayıda video veya büyük ZIP dosyası gönderen kişiler için kullanışlı olan 4 GB boyutuna kadar dosyalar gönderebilecekler.

Premium kullanıcılar için limitleri ikiye katlayarak 1.000 kanala kadar takip etmelerine, her biri 200 sohbet içeren 20 sohbet klasörü oluşturmalarına, herhangi bir Telegram uygulamasına dördüncü bir hesap eklemenize, 10 sohbeti sabitlemenize ve 10 adede kadar favori çıkartma kaydedebileceksiniz.

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