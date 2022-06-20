Ana SayfaSosyal MedyaTelegram Premium Abonelik Başlatıyor!

Telegram Premium Abonelik Başlatıyor!

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan şirket, aylık 5 $ Premium abonelik başlatacaklarını duyurdu. Abone olan kullanıcılara ise birçok avantaj sağlayacaklarını da belirtti.

Mustafa

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
Telegram Ücretli Abonelik Başlatıyor

Günümüzün popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Telegram premium abonelik başlatıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan şirket, aylık 5 $ Premium abonelik başlatacaklarını duyurdu. Abone olan kullanıcılara ise birçok avantaj sağlayacaklarını da belirtti. Telegram ayrıca 2022’de dünya çapında en çok indirilen uygulamalardan biri haline geldiğini ve şu anda aylık 700 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu duyurdu.

Dikkate değer özelliklerden bazıları da, daha büyük bir dosya yükleme boyutu, daha hızlı indirmeler, daha fazla kanal ve benzersiz yeni çıkartmalar içeriği bulunacak. Kullanıcılar normalde dosya boyutu yüklemelerinde 2 GB hakları bulunurken, Premium kullanıcılar, çok sayıda video veya büyük ZIP dosyası gönderen kişiler için kullanışlı olan 4 GB boyutuna kadar dosyalar gönderebilecekler.

Premium kullanıcılar için limitleri ikiye katlayarak 1.000 kanala kadar takip etmelerine, her biri 200 sohbet içeren 20 sohbet klasörü oluşturmalarına, herhangi bir Telegram uygulamasına dördüncü bir hesap eklemenize, 10 sohbeti sabitlemenize ve 10 adede kadar favori çıkartma kaydedebileceksiniz.

Ayrıca bkz: Telegram Kanal Açma Nasıl Yapılır?

-- Reklam --
Önceki İçerikOne Piece Filler Listesi ve Filler Bölümlerin İsimleri!
Sonraki İçerikJaguar 2022 Fiyat Listesi – Sıfır Jaguar Araç Fiyatları

Youtube kanalımıza abone ol! Mi Band 6 ya da Steelseries Rival 3 senin olsun.

Abole Ol

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2021 | Tüm hakları saklıdır.