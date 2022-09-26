Tesla, AI 2022 Günü için davetiyeler göndermeye başladı – Ne bekleyebiliriz?

Tesla’nın Yapay Zeka Günü, şirketin teknolojisinin ve elektrikli arabalara bağlı olması gerekmeyen çeşitli disiplinlerdeki ilerlemenin yıllık bir vitrini haline geldi. Tesla’nın Pil Günü’nden farklı olarak, odak noktası daha çok yapay zekadaki gelişmeler ve bunun genellikle yeni, beklenmedik kullanımlarıdır. Şirketin neler yaptığına dair iyi bir bakış sunuyor, hem yatırımcılar hem de hayranlar için eşit derecede değerli.

Bu yılki etkinlik için ilk davetiyeler çıktı ve heyecanlı hayranlar sosyal medyada güzel haberler paylaşıyor. Elon Musk yakın zamanda yaklaşmakta olan botu Optimus’un çalışan bir prototipini tanıtmak için AI Günü’nü 30 Eylül’e erteledi.

Bugün Tesla, etkinliğe davetiye göndermeye başladı. Otomobil üreticisi davetiyede şunları yazdı:

“30 Eylül’de Palo Alto, CA’da düzenlenen AI Day 2022’ye davetlisiniz. Full Self-Driving, Tesla Bot, Dojo ve daha fazlası dahil olmak üzere Tesla’nın yapay zeka alanındaki en son gelişmeleri hakkında bilgi edineceksiniz.“

Tesla AI Day pushed to Sept 30, as we may have an Optimus prototype working by then — Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2022

AI Day 2022 için orijinal tarih 19 Ağustos idi, ancak mühendislere Tesla’nın ilk robotu üzerindeki çalışmaları bitirmeleri için gereken zamanı vermek adına 6 hafta ertelendi. Bu, menüde en çok beklenen öğe olacak ve milyonlarca insan, gerçek bir çalışan insansı bota bir göz atmayı hevesle bekliyor. Geçen yıl ve o zamandan beri defalarca gördüğümüz önizleme gibi bir şey olacak mı? Hiç şüphe yok ki, Optimus etkinliğin en önemli parçası olacak ve Elon Musk’ın kollarında bazı sürprizler olduğuna hiç şüphe yok.

Beklenebilecek ikinci şey, Tesla’nın kendi çipi olan Dojo. İlk olarak geçen yılki etkinlikte duyuruldu ve dünyaya işleyen öğenin bu yılki gösteri için hazır olacağına söz verildi. Dojo, Tesla tarafından sıfırdan inşa edildi, gelecek nesil Tesla’nın arabalarına ve robotlarına güç verecek. Tamamen yapay zeka uygulamaları için makine öğrenimine odaklanarak tasarlanmıştır. En kötü durum senaryosu, çipin kendisini görebileceğimiz en iyi durum senaryosu olan Dojo için bazı ön özellikleri ve olası kullanımların bir listesini göreceğiz.

Robotaksi’yi görecek miyiz? Neden olmasın, Elon Musk, gerçek ve daha az fütüristik tasarımı ortaya çıkarabilir, eğer bu sadece başka bir Cybertruck değilse. FSD hazırsa – nihayet – Robotaxi kısa süre sonra hazır olacaktır. O zamana kadar beklememiz gerekecek.

Son olarak – herkesin beklediği Tam Kendi Kendine Sürüş duyurusu. Tesla, beta sürümünü son zamanlarda daha da fazla sürücüye yayınladı ve önümüzdeki hafta büyük bir duyuru bekleyebiliriz. Sonunda tam halka açık erişim için hazır mı? Musk, bu yılın sonuna kadar 1 milyon Robotaxis sözü verdi ki bu açıkçası kulağa gerçekçi gelmiyor.

Zaman acımasız bir yargıç ve 2022’ye 3 ay kala gerçekçi olmamız gerekiyor. Ama FSD sonunda hazır mı? Tüm sorunlar çözüldü mü? Ne kadar sofistike olursa, o kadar fazla sorun ortaya çıkar. Bu hiç bitmeyen bir “köstebek yakalama” oyunu olacak. FSD’nin 15.000$’a çıkması şaşırtıcı değil. Bu arada FDS’nin Full Self-Driving yani tamamen otonom araç anlamına geldiğini de belirtmiş olalım.

Büyük beklentiler, milyonlarca heyecanlı insan şovu izleyecek, sonuçta başka hiçbir şirket Tesla gibi şov yapamayacak gibi görünüyor. En azından eğlenceli olacak, orası kesin. Ve sürprizler olacak. 30 Eylül’de Pasifik Saati ile 17:00 veya Paskalya Saati ile 20:00’de (bu gece yarısı GMT) Tesla’nın YouTube kanalında canlı olarak izleyebilirsiniz.