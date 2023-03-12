Tesla Aracında Sahte Kamera Kullanıyor!

Daha dün Tesla Model S ve yeni rengi, yeni cam tavanı ve son olarak güncellenen Donanım 4 ile ilgili güncellemeleri paylaşmıştık. Bugün Donanım 4 ve kameraları hakkında daha fazla ayrıntıya sahibiz – daha doğrusu Tesla aracında 1 adet sahte kamera bulunuyor.

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Sosyal medyada geniş çapta paylaşılan fotoğraflarda, yeni Hardware (Donanım) 4 kurulumu tıpkı bir önceki Hardware 3’te olduğu gibi üç kamerayı destekliyor. Tesla’nın geçtiğimiz günlerde sızdırılan kendi dahili dokümantasyonu sadece iki kamera kurulumundan bahsediyor ve bir kamera aksamında 3 kamera merceği aksamı için oyuklar var, ancak oyuklardan birinde sahte bir kamera var.

Bu, neden üç kamera gördüğümüzü açıklamalı, değil mi? Peki, Tesla’nın iki kameralı plastik bir kasa yapmak yerine neden bu kadar ileri gidip sahte bir kamera taktığını açıklamıyor?

Hardware 4 pic.twitter.com/0Ld2sshG9z — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) March 6, 2023

Bunun birkaç nedeni var, ilki modülerlik olacak – gelecekteki güncellemeler için yer bırakmak, teknolojinin günümüzde olduğu kadar hızlı ilerlemesiyle mantıklı. Ama odadan çıkmak başka, sahte kamera yapmak bambaşka bir şey.

Diğer bir olası açıklama, sağdan direksiyonlu ve soldan direksiyonlu araçlar arasındaki farktır. Fotoğraftaki en sağdaki kamera (aslında araçta en solda) ve sürücüye en yakın olan kamera. Yol işaretlerini takip etmekten sorumluysa, İngiltere, Avustralya ve yolun diğer tarafında araç kullanan diğer pazarlar için onu karşı tarafa taşımak çok mantıklı olacaktır.

Bu, bir delik bırakıp plastik çıkıntıyla tıkamak yerine neden sahte bir kamera taktığınızı hala açıklamıyor. Bunun muhtemelen Elon Musk’ın ayrıntılara olan takıntısıyla çok ilgisi var. Tesla Model S veya Model X‘te bir deliği kapatan plastik bir tırnağa sahip olmak sadece ucuz değil, aynı zamanda dengesiz görünecektir.

Tesla, tasarım söz konusu olduğunda köşeleri kesmekle tanınmıyor, Model S 15 yaşında olabilir ama o bir amiral gemisi ve birisi bir araca 100.000 dolar harcadığında ayrıntılar önemli. Görünüş önemlidir ve sahte bir kamera, plastik bir tıpadan çok daha iyi görünür. Yoksa başka bir sebep mi var?