Tesla, Berlin Fabrikasında 30.000 Otomobil Üretecek!

Tesla, Avrupa’daki ilk üretim tesisini kuruyor. Berlin’deki yeni fabrika şirketin şimdiye kadarki en gelişmiş ve verimli tesis olacak. Şimdi ise, araba üretimine başlamak için her şey hazır.

Alman medya kuruluşu Automobilwoche’nin yeni raporuna göre; Berlin fabrikası sadece çevre departmanından nihai işletme izni istiyor. Ve bu izin geldikten sonra şirket ülkede üretime başlayabilecek.

Şirketin önümüzdeki ay, yani Aralık 2021’de Berlin’de üretime başlaması ve 2022’nin ilk yarısının sonunda; bu yeni fabrikada yaklaşık 30.000 otomobil üretmesini bekliyoruz.

Şirketin otomobillerinin üretimine bu yıl Haziran ayında başlayacağı ancak; Tesla’nın gerekli EIA sertifikasını zamanında almaması nedeniyle ertelendiği de söylentiler arasında. Şimdi, şirketin birkaç gün içinde gerekli izinleri alması gerekiyor.

Ayrıca bkz: Tesla’nın rakibi Rivian, Ford’dan daha değerli konumda!