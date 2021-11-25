Tesla Model Y Yüksek Performans Araçlarla Tanışın!

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan Tesla, şimdi ilk Model Y Yüksek Performanslı modellerini sunmaya başladı. Tesla’nın yeni modelleri oldukça cazip duruyor. Şirket kullanıma dair detayları da açıkladı.

Çift motorlu dört tekerlekten çekiş sayesinde; otomobilin sıfır kilometreden 100 kilometreye hızlanması sadece 3,7 saniye sürüyor. Ve saatte maksimum 250 kilometre hıza sahip.

Ek olarak, 10 milisaniyelik dört tekerlekten çekiş tepki hızına sahip; Tesla Model Y Yüksek Performanslı model; 21 inç siklon türbin çarkları ve karbon fiber rüzgarlıklar; gelişmiş fren cihazları, özel alüminyum alaşım pedallar ve daha alçaktan oluşan; bir yarış kiti ile donatılmış.

Tesla, bu ayın başlarında Çin’deki giriş seviyesi Model Y kapasitesinin tamamını sattı ve şirket, yeni siparişlerin 2022‘nin başına kadar teslim edilmeyeceğini açıkladı.