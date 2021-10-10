Berlin, İlk Tesla Fabrikasına Kavuşuyor!

Elon Musk Cumartesi günü yaptığı açıklamada; Tesla’nın yeni Berlin fabrikasından çıkacak ilk otomobillerin önümüzdeki ay gibi erken bir tarihte; üretim hattından çıkacağını söyledi. Ancak hacimli üretimin elde edilmesinin çok daha uzun süreceğini de sözlerine ekledi.

Musk, sahada üretime başlamak için önümüzdeki haftalarda işe koyulmayı umuyor. Sahaya yönelik halkın endişelerine ilişkin son istişare; 14 Ekim’de sona erecek ve ardından çevre bakanlığı bir karar verecek.

Musk, fabrika sahasındaki bir festivalde tezahürat yapan izleyicilere; “Üretime başlamak güzel, ancak hacimli üretim zor kısım.” dedi. “Hacimsel üretime ulaşmak, fabrikayı kurmaktan daha uzun sürecek.” diye ekledi.

Hacimsel üretimin günde 5.000 veya 10.000 araç olacağını; ve gelecek yılın sonuna kadar burada hacim olarak pil hücrelerinin üretileceğini söyledi. Ayrıca fabrikayı, “nispeten az” su kullandığını ve pil hücresi üretiminin “sürdürülebilir” olduğunu söyleyerek, çevresel etkisinin eleştirmenlerine karşı savundu.

Çevresel gerekçelerle projeye karşı çıkan yerel halkın küçük bir protestosuna öncülük eden ve bunun içme suyunu kirleteceğini söyleyen Manu Hoyer, “Ona elektrikli otomobil üretmeyi bırakmasını, bunun yerine Mars’a uçmasını söylerdim” dedi.

Tesla, sahanın yanında 50 GWh kapasiteli bir pil fabrikasına 5 milyar euro (5,8 milyar dolar) yatırım yapma planlarını sundu ve Volkswagen’in Salzgitter’de planlanan 40 GWh kapasiteli tesisini geride bıraktı.

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