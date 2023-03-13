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Tesla Cybertruck için Daha Fazla Personel İşe Alıyor!

Cemre Yılmaz

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tesla cybertruck personel

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Tesla, bir süredir Cybertruck üretimini kurmaya çalışıyor ve personel işe alım çabaları bu yöndeki en son adım. Kamyon üretimi son birkaç yıldır birçok gecikmeyle karşı karşıya kaldı ve son ya da şimdiki zaman çizelgesi 2024’te seri üretime geçiyor ve “yavaş üretim” bu yaz başlıyor.

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Bu nedenle Tesla, web sitesinde Gigafactory Texas’ta Cybertruck üretiminde çalışacak personel arayan çok sayıda iş teklifi yayınladı. Şu anda şirket, Cybertruck boyahanesinde, döküm ve damgalamada çalışacak kişilerin yanı sıra üretim müdürleri ve süpervizörleri arıyor.

Ancak Cybertruck’ın yeni batarya teknolojisiyle ilgili son haberler endişe verici. Uzun süredir geliştirilmekte olan 4680 hücreleri henüz hazır değil ve gelecek Cybertruck’ın ayrılmaz bir parçası. Yeni teknoloji, üretimi ve maliyeti yarı yarıya düşürmeyi hedefliyor, bu da Cybertruck’ın nihai fiyatına yansıyacak. Tesla batarya sorunlarını kısa sürede çözmezse, başka bir gecikme görebiliriz.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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