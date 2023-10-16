Tesla Cybertruck’ın boyut detayları belli oluyor

Tesla Cybertruck sadece benzersiz tasarımıyla değil, aynı zamanda özelliklerini çevreleyen sürekli gizem havasıyla da pek çok nedenden dolayı öne çıkıyor. Kamyon sayısız kez görücüye çıkmış olsa da, ayrıntılarının çoğu gizlilik içinde kaldı. Yine de, hepimizin arzuladığı ilginç ayrıntıları ortaya çıkarmaya çalışan bazı kaynaklar var.

Geçtiğimiz günlerde, muhtemelen Cybertruck’ın garajına rahatça sığabileceğini anlamaya hevesli bir Tesla meraklısı, meseleyi kendi ellerine aldı. Park halindeki bir Cybertruck’a rastladığında – gelişigüzel şarj oluyor, belki de bir sonraki macerasına hazırlanıyordu – aracın genişliğini keşfetmek için basitçe bir ev tipi ölçüm bandı kullandı.

Ölçüm macerasından sonra, bulgularını paylaşmak için Cybertruck Sahipleri Kulübü çevrimiçi forumuna gitti. Cybertruck’ın arka tamponu? 1,830 mm. Bu güçlü arka lastikleri de hesaba kattığınızda toplam genişlik 1.980 mm’ye ulaşıyor. Hızlı bir karşılaştırma yapmak gerekirse, ister inanın ister inanmayın, Model S aynalar hariç 1.987 mm genişliğe sahip.

Ancak, bu rakamları tartışmadan önce, tıpkı insanlar gibi araçların da baktığınız açıya bağlı olarak biraz farklı olabileceğini belirtmek gerekir. Cybertruck’ın ön, orta ve arka kısımlarında genişlik açısından küçük farklılıklar olabilir. Meraklılarımızın mezurası övgüye değer olsa da, yasal ölçümler küçük bir farklılık gösterebilir. Tesla’nın her zaman sesini yükselten CEO’su Elon Musk, 2020 yılında Cybertruck’ın genişliğinin 208 cm’ye (82 inç) yakın olacağını söylemişti.

Bir başka bilgi ise Tesla, yakın tarihli bir Q2 kazanç paylaşımı sırasında, Cybertruck’ın 5,790 mm’den daha az olması gereken uzunluğu hakkında bilgi verdi. Kamyonun kasası? 1,830 mm daha uzun. Karşılaştırma yapmayı sevenler için Ford F-150 Lightning, resmi broşürüne göre 5.911 mm’ye kadar uzanıyor, 2.030 mm genişliğe sahip (ayna dahil değil) ve 1.989 mm boyunda.

Bu rakamlardan yola çıkarak Cybertruck’ı standart bir garaja park etmek ilk başta düşünüldüğü kadar zor bir iş olmayabilir. Elbette, park yeteneklerinizi geliştirmeniz gerekebilir, ancak kamyonun arka aks direksiyonu, dar dönüşleri çocuk oyuncağı gibi hissettiren gizli bir silah olabilir. Buna bir de kameralar eklenince, bu fütüristik devi park etmek kompakt bir sedanı bir noktaya yönlendirmek gibi gelebilir.

Ne yazık ki, tüm bu bilgilere rağmen Cybertruck için bekleyiş devam ediyor. Beklenti, Gigafactory Texas’ta 2023 yılının 3. çeyreğinde yapılacak bir teslimat etkinliği etrafında şekillenmişti. Ancak, dramatik bir film dönüşü gibi, bu zaman çizelgesi geride kaldı. Şimdi tüm gözler 4. çeyreğe çevrilmiş durumda.