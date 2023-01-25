Tesla Kamyon Aküleri İçin 3,6 Milyar Dolar Harcadı!

Gigafactory 1 olarak da bilinen Giga Nevada, Tesla Inc.’in sahibi olduğu ve işlettiği bir elektrikli araç ve lityum-iyon pil üretim tesisidir. Tesla Powerwall gibi pil paketlerini ve enerji depolama ürünlerini toplu olarak üretir. Fabrika, Giga Şangay’dan gelenler dışındaki tüm Tesla araçları için elektrikli pil tedarik ediyor.

Tesla, Giga Nevada’yı 2014 yılında 3,5 milyar dolara inşa etti. Ancak şimdi şirket, tesislerinde iki yeni mega fabrika inşa etmek için 3,6 milyar dolar daha yatırım yapmayı planlıyor.

Fabrikalardan biri Yarı Elektrikli Kamyonun seri üretimi için kullanılacak, ikinci kısım ise yılda 1,5 milyardan fazla hafif hizmet aracı tedarik etmek için 4680 pil hücresi yapmak için kullanılacak.

Nevada kompleksi halihazırda yaklaşık 7000 kişiyi istihdam ediyor. Ancak Tesla, iki yeni fabrikayı işletmek için 3000 kişi daha çalıştırmayı planlıyor.

Tesla Yarı Elektrikli Kamyon konsept prototipi 2017’de açıklandı ve fiili üretim 2018’de başladı. Şirket, duyurulmasından beş yıl sonra, Aralık 2022’de Pepsi’ye ilk Semi filosu teslimatını yaptı. Şirket, Yarı tedarikindeki duraklamanın nedeni olarak pil üretim kapasitelerinin eksikliğini gösterdi.

18 tekerlekli kamyonun 500 mile kadar menzili var ve 0’dan 100 km/s hıza sadece 20 saniyede çıkıyor. Kamyon, mil başına 2kWh’den daha az enerji tüketiyor ve sadece 30 dakikada %70’e kadar şarj olabiliyor. Ayrıca gelişmiş bir otopilot sistemi, yarı otonom yetenekler ve aktif güvenlik kontrolleri içeriyor.

Yeni fabrika Semi’yi seri üretecek olsa da, ikinci ünite 4680 pillerin üretimiyle ilgilenecek ve bu da şirketin pil maliyetini yarıya indirmesine ve 2030 yılına kadar 20 milyon EV satma hedefine ulaşmasına yardımcı olacak.

Uzmanlara göre 4680 pili, daha büyük pili üretmek için kullanılan kuru kaplama tekniği yeni ve kanıtlanmamış olduğundan ölçeklendirme sorunlarıyla karşı karşıya. Ancak Tesla, yeni fabrikasında pilleri büyük ölçekte üretmeyi planlıyor