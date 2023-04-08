Tesla Model 2 Batarya Detayları Belli Oldu!

Tesla, Ana Plan Bölüm 3’ün arkasındaki düşünceyi ortaya koyan 41 sayfalık bir belge yayınladı. Ancak ayrıntılar arasında, üç yeni elektrikli araba göz önünde saklanıyor. Bunun dışında Tesla bir de Model 2 batarya detaylarını bizlere söylüyor.

Ulaşım için bataryalara ayrılmış bir bölümde Tesla, gelecekteki kompakt bir araçtan, bir ticari (ve yolcu) minibüsten ve bir otobüsten bahsediyor. Belge, araçlarla ilgili herhangi bir ayrıntı açıklamazken, beraberindeki tablo, yalnızca her bir araç için planlanan batarya kapasitesini özetlemekle kalmıyor, aynı zamanda öngörülen satış hacimlerini de gösteriyor.

Bu tablo sayesinde artık en küçük Tesla’nın 53 kWh kapasiteli bir LFP batarya paketine sahip olacağını biliyoruz. Lityum demir fosfat bataryalar daha düşük enerji yoğunluğuna sahiptir, ancak üretimi önemli ölçüde daha ucuzdur ve daha küçük bir menzile ihtiyaç duyan otomobiller için mükemmel bir uyum olarak kabul edilir.

Tesla, ömrü boyunca 42 milyon Model 2 üretmeyi planlıyor. Bu durumda 2 milyon ünite Meksika’daki en yeni Gigafactory’den, geri kalanı Şangay ve Berlin’den gelmeli. Bu iki fabrika yılda 1 milyon araç teslim edebilir ama şimdiden Model 3 ve Model Y üretiyorlar.

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Tesla’nın belgede bahsettiği ticari ve yolcu minibüsü oldukça ilginç bir giriş. Şirket, bu araçlardan ömürleri boyunca 10 milyon adet satmayı bekliyor ki bu ticari bir filo için pek de yüksek bir rakam değil. Tesla, onlara nikel-mangan katodlu 100 kWh’lik bir lityum-iyon batarya paketi takacak.

Tesla’nın son yeni elektrikli aracı bir otobüs. Şirket, buna 300 kWh LFP batarya paketi takacak ve 1 milyon adet satmayı planlıyor. Tesla’nın küresel filonun yaklaşık 5 milyon araç olduğunu tahmin ettiği düşünüldüğünde, bunların %20’sini satmak iddialı bir hedef gibi görünüyor. Tesla, teknolojiye sahip daha fazla fabrika kurması gerekiyor ve sonra bu hedeflere ulaşabilir.

Tesla’nın tahminleri oldukça ilginç, şirketin gelecek planları yaptığını ve yeni modeller hazırladığını gösteriyor. Tesla’nın planlarını gün gibi net bir şekilde görebiliyoruz, otobüsler ve ticari araçlar Model 2 kadar ilgi görmese de şirket için hayati önem taşıyor. Tesla ne kadar çok araç üretirse, en küçüğü o kadar ucuza gelir ve 25.000 doların altındaki elektrikli araba gerçeğe dönüşür.

Bununla birlikte, 25.000 doların altındaki elektrikli araba zaten var. Bu Chevy Bolt, hem EV hem de EUV versiyonları, tabii ki elektrikli araç vergi kredisi sayesinde sihirli rakamın çok altında satılıyor.