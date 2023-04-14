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Tesla Model 3’ün Yeni Tasarımı Gün Yüzüne Çıktı!

Görsele baktığımızda, yenilenen modelin önünü hala görebilmemize rağmen, ev'nin bazı kısımları hala kapalı. Fark edilebilecek en büyük değişikliklerden biri ise farları. Yeni nesil Model 3, Tesla Roadster'a ve hatta Model S'ye benzeyen bir far tasarımına sahip görünüyor.

Ayşen Sıla

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Tesla, birkaç ay önce yeni bir Model 3 üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Ancak resmi olarak piyasaya sürülmeden önce, şirketin Model 3 Projesi sızdırıldı ve bize yenilenen elektrikli araca bir göz atma imkanı sundu.

Model 3’ün yeni tasarımı “Project Highland” kod adını taşıyor. Yeni ev’nin birkaç değişiklik ve yenileme ile gelmesi bekleniyor. Bu güncellemeler, bilgi-eğlence sisteminden dış tasarımına ve daha fazlasına kadar değişebilir.

Amerikalı otomobil üreticisinin Highland Projesine bu yılın üçüncü çeyreğinde başlaması bekleniyor. Bu görüntüye baktığımızda, yenilenen modelin önünü hala görebilmemize rağmen, ev’nin bazı kısımları hala kapalı. Fark edilebilecek en büyük değişikliklerden biri ise farları. Yeni nesil Model 3, Tesla Roadster’a ve hatta Model S’ye benzeyen bir far tasarımına sahip görünüyor.

tesla-model-3

Farlar daha şık ve şu anda satın alınabilen versiyona kıyasla daha sportif bir görünüm sunuyor. Dikkat çeken bir diğer önemli husus, sis farlarının olmaması. Bunun dışında ön tamponda da değişiklikler var gibi görünüyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.
KaynakInsideevs

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