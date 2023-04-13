Yeni Tesla Model 3 İlk Kez Görüntülendi!

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden Tesla’nın 2017 yılından beri üretimde olan modeli Tesla Model 3, 2023 yılının ikinci yarısında yeni tarzı ile vitrinde olacak.

Elektrikli otomobil markaları ve modelleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Özellilkle Tesla, bu alanda başı çeken markalarından birisi konumunda yer alıyor. Tesla, 2017 yılında pazara çıkardığı Model 3 için, bu yıl yeni bir imaj çalışmasına başladı.

Uzun bir süredir Model 3’ün görünüşünde bir dizi revizelere gidileceği söyleniyordu. Bugün yapılan açıklamalara göre Tesla Model 3, yılın ikinci yarısından itibaren yeni tarzı ile yollarda olacak. Değişim ilk görselleri de paylaşıldı.

Yeni tarzıyla beraber günümüzdeki elektrikli otomobillere göre daha agresif bir görünüme sahip olacak olan Model 3, şimdiden Tesla hayranlarının rüyalarını süslüyor.

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