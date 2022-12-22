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Tesla pek çok kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Konuya yakın bir kaynağa göre Tesla, çalışanlarına işe alımları donduracağını söyledi ve önümüzdeki çeyrekte başka bir işten çıkarma dalgasının geleceğini doğruladı.

Selin Polat

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Tesla’nın bir çalışanına göre, elektrikli otomotiv devi, makroekonomik koşulların kötüleşmesi beklentisiyle 2023’ün ilk çeyreğinde işe alımları dondurmayı ve işten çıkarma sürecini başlatmayı planlıyor. Tesla, 2022’nin ortalarında işe alımları dondurmaya çalıştı, ancak çoğu Tesla tesisi, özellikle ABD ve Alman Gigafactory’leri olmak üzere fazladan personele ihtiyaç duyduğu için bu fikirden vazgeçti. Bildiğiniz üzere 2022 yılında Tesla iki fabrika (Gigafactory) açılışı yapmıştı.

Ancak bu kez, şirket işe alımları zaten durdurduğu ve toplu işten çıkarmaların 2023’ün ilk çeyreğinde başlaması beklendiği için işler oldukça ciddi görünüyor. Ancak, işe alımların dondurulmasının ne kadar süreceği ve gelecek yıl kaç çalışanın işten çıkarılacağı henüz kesinlik kazanmadı.

Haberler şaşırtıcı değil – Tesla’nın hisseleri birçok faktör nedeniyle düşüyor ve şirket birikmiş iş yükünü temizledikçe, ileride daha fazla sorunla karşılaşabilir.

Ayrıca, diğer birçok şirket, özellikle son birkaç yılda büyümenin olağanüstü olduğu bir dönemde, personel çıkarıyor. Hızlı büyüme genellikle personel verimsizliklerine yol açar ve normalde bunları düzeltmenin zamanı piyasadaki gerilemedir.

Tüm bunların 2023’teki Tesla üretimini nasıl etkileyeceğini henüz görmedik. Bu arada Tesla’nın yakın bir zamanda Türkiye’de de resmi olarak satışa başlayacağını bilmek istersiniz diye düşündüm.

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KaynakArenaev

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