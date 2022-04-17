Tesla Şarj Cihazları İçin Ücret Talep Edecek!

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarından olan Tesla, bundan sonra satış yaptığı elektrikli araçların içerisine şarj cihazı koymayacak. Elektrikli araç alan kişiler, şarj cihazları için ücret ödemek zorunda olacak.

Tesla bundan sonra sattığı elektrikli araçlar için seviye 2 şarj cihazı 400 dolar ve seviye 1 için ise müşterilerinden 275 dolar talep edecek. Özellikle elektrikli araçların çoğalmasıyla beraber elektrikli araçların şarj problemi giderek artıyor. Birçok elektrikli araç kullanıcısı, başka markaların şarj kabloları alıp kendi imkanları ile şarj ediyorlar. Özellikle elektrikli araçların şarj istasyonu dünya genelinde yetersiz olarak görülüyor.

Tesla yaptığı bu hamle ile beraber Apple’ın uyguladığı stratejiyi benimsediğini gösterdi. Tesla bu zamana kadar sattığı elektrikli araçlarda şarj cihazını beraberinde veriyordu. Ancak alınan yeni karar ile beraber kullanıcılar şarj cihazları için ekstra ücret ödemek zorunda kaldılar. Hali hazırda zaten bir şarj etme sorunu varken Tesla’nın bu hamlesi oldukça ilginç karşılandı.

Üstelik Tesla’nın internet sitesi üzerinde yer alan şarj cihazlarında yeterince stok yer almıyor. Kullanıcılar ücretli aldıkları şarj cihazları bulma sıkıntısı yaşıyorlar. Bu durum böyle devam ederse bir kriz ortamı yaratacağa benziyor.

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