Mercedes EQS SUV Sürücüsüne Video İzleme Özelliği Vaat Ediyor!

Son yıllarda otomobil endüstrisi, insan etkileşimini araçtan tamamen uzaklaştıracak otonom sürüş teknolojisi geliştiriyor. Ancak artık arabayı sürmüyor olsanız bile, yine de araç içi eğlence sistemiyle vakit geçirebilirsiniz. Mercedes EQS SUV da şimdiden bazı harika özellikler sunuyor.

Otomobil devinin yeni arabası tamamen elektrikli ve aynı zamanda şirketin özel EV mimarisine dayanan üçüncü model. İçeride ise 56 inçlik devasa bir MBUX Hiper Ekran var.

Ayrıca önünde 12,3 inç OLED ekrana sahip, böylece yolcu SUV hareket halindeyken video izleyebilecek. Fakat, sürücünün dikkatini dağıtmamak için yolcuların da kulaklık takması gerekecek.

Bununla birlikte marka, sürücünün yola odaklanmasını garanti edecek ikinci bir güvenlik önlemi de var. Araba, sürücünün ona bakmaya çalıştığını algıladığı anda yolcu ekranını karartacak.

Bu, gözlerini takip edecek yerleşik bir sürücü izleme sistemi sayesinde mümkün oluyor. Özellikle, bu Mercedes için bir ilk, ancak Jeep gibi diğer markalar da yolcuların Grand Wagoneer ve Grand Cherokee modellerinde video izlemesine izin veriyor.

Mercedes, bu özelliği diğer bazı araç modellerine de getirmeyi planlıyor. Bu, aynı teknolojiye sahip olan EQS Sedan‘a da gelecek. Ancak şirket henüz bu haberi resmi olarak doğrulamadı. EQS SUV‘da bu vurgulama özelliğinin yanı sıra Dolby Atmos ses sistemi ve hava arıtma sistemi de olacak.

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