Ana SayfaOtomobilTesla Semi, EPA'ya yeşil ışık yaktı, teslimatlar Aralık ayında başlayabilir

Tesla Semi, EPA’ya yeşil ışık yaktı, teslimatlar Aralık ayında başlayabilir

Tesla Semi, müşterilere teslim edilmek üzere resmen yeşil ışık yaktı. EPA, Teslarati'ye Semi'nin ajans tarafından değerlendirildiğini ve ticaret akışına girmek için bir Uygunluk Sertifikası verildiğini doğruladı.

Ahmet Ekinler

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
78
Tesla Semi Truck

Google Chrome 107: En son sürümde her şey yeni

Google Chrome, muhtemelen çevrimiçi olanlarımızın çoğu tarafından kullanılan en yaygın tarayıcıdır. Her dört haftada bir...

Diğer tüm modellerinde olduğu gibi, Tesla’nın Semi’si kesinlikle beklenilenden daha uzun sürdü. Ama şimdi, teslimatlara her zamankinden daha yakın.

US EPA, Semi’yi az önce değerlendirdi ve ona ticaret akışı için bir Uygunluk Sertifikası verdi. Bu aslında Tesla’nın Semi’yi satmaya başlamasının artık yasal olduğu anlamına geliyor.

Bu ayın başında Elon Musk, Tesla’nın PepsiCo’ya Semi teslimatlarına 1 Aralık’ta başlamayı planladığını duyurduğu için bu da iyi bir zamanlama. Tesla Semi Truck yaklaşık iki yıl geçikti, bu yüzden bazı insanlar bu sefer işlerin nasıl gideceği konusunda anlaşılır bir şekilde şüpheci olmuş olabilir.

Ve yine de, gerçek anlaşma gibi görünüyor – nihayet, ilk duyurudan beş yıl sonra. Semi, EPA’dan gelecek yılın sonuna kadar geçerli olan Uygunluk Sertifikasına sahiptir. Bu standart prosedürdür, çünkü bunlar her zaman sadece bir model üretim yılı için geçerlidir. Tesla’nın 2024 Semi için tekrar aynı sertifikasyon sürecinden geçmesi gerekecek.

Tesla artık Semi’yi ABD’deki halka açık yollarda kullanabilir ve ilki PepsiCo olacak müşterilere teslim edebilir. Tesla zaten 2024’te 50.000 adetlik bir üretim hedefliyor. Elon Musk, Semi’nin tam yüklendiğinde 800 km’lik bir menzile sahip olduğunu ve bunun gerçek hayatta test edildiğini iddia ediyor.

-- Reklam --

Apple, USB-C’li iPhone’un geleceğini onayladı

Apple, iPhone'un USB-C'ye geçtiğine dair doğrudan bir onay verdi. Apple pazarlama lideri Greg Joswiak, The Wall Street Journal ile...
Önceki İçerik
Google Chrome 107: En son sürümde her şey yeni
KaynakArenaev

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2022 | Tüm hakları saklıdır.