Tesla Semi, EPA’ya yeşil ışık yaktı, teslimatlar Aralık ayında başlayabilir

Diğer tüm modellerinde olduğu gibi, Tesla’nın Semi’si kesinlikle beklenilenden daha uzun sürdü. Ama şimdi, teslimatlara her zamankinden daha yakın.

US EPA, Semi’yi az önce değerlendirdi ve ona ticaret akışı için bir Uygunluk Sertifikası verdi. Bu aslında Tesla’nın Semi’yi satmaya başlamasının artık yasal olduğu anlamına geliyor.

Bu ayın başında Elon Musk, Tesla’nın PepsiCo’ya Semi teslimatlarına 1 Aralık’ta başlamayı planladığını duyurduğu için bu da iyi bir zamanlama. Tesla Semi Truck yaklaşık iki yıl geçikti, bu yüzden bazı insanlar bu sefer işlerin nasıl gideceği konusunda anlaşılır bir şekilde şüpheci olmuş olabilir.

Ve yine de, gerçek anlaşma gibi görünüyor – nihayet, ilk duyurudan beş yıl sonra. Semi, EPA’dan gelecek yılın sonuna kadar geçerli olan Uygunluk Sertifikasına sahiptir. Bu standart prosedürdür, çünkü bunlar her zaman sadece bir model üretim yılı için geçerlidir. Tesla’nın 2024 Semi için tekrar aynı sertifikasyon sürecinden geçmesi gerekecek.

Tesla artık Semi’yi ABD’deki halka açık yollarda kullanabilir ve ilki PepsiCo olacak müşterilere teslim edebilir. Tesla zaten 2024’te 50.000 adetlik bir üretim hedefliyor. Elon Musk, Semi’nin tam yüklendiğinde 800 km’lik bir menzile sahip olduğunu ve bunun gerçek hayatta test edildiğini iddia ediyor.