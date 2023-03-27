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Tesla, Türkiye İçin Geliş Tarihi Açıkladı!

Tüm dünyada elektrikli otomobil pazarının devi olan Tesla, uzun zamandır ülkemize gelmek için çalışmalarını sürdürüyordu. Bugün resmi hesabından yaptığı paylaşım ile 4 Nisan için tarih verdi.

İbrahim Özbek

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Elektrikli otomobil dünyasının en büyük markalarından Tesla, resmen ülkemize geliyor. Tesla, resmi Instagram sayfasından Türkiye’ye geliş için tarih açıkladı.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber elektrikli otomobiller hayatımıza dahil oldu. Tüm dünyada elektrikli otomobil pazarının devi olan Tesla, uzun zamandır ülkemize gelmek için çalışmalarını sürdürüyordu. Bugün resmi hesabından yaptığı paylaşım ile 4 Nisan için tarih verdi.

4 Nisan tarihinde Tesla’nın Türkiye planını ve resmen ülkemizde pazara gireceğini açıklaması bekleniyor. Ülkemizde hangi Tesla modellerinin ve şarj istasyonların sayısı gibi detayların belli olması bekleniyor. Bilindiği gibi ülkemizde elektrikli otomobil için yatırımlar her geçen gün artıyor. Tesla’nın gelmesiyle beraber ülkemizdeki yatırımların daha da artması planlanıyor.

tesla model y

Aynı zaman 4 Nisan tarihinde ülkemizde satışa çıkacak olan Tesla Model Y modeli için Türkiye fiyatının açıklanması bekliyor. Instagram paylaşımında da gördüğümüz gibi Model Y ile beraber bizleri bir çift göz karşılıyor. Ülkemizdeki vergi yükümlülüklerinden dolayı ilk olarak sadece Model Y’nin satılması tahmin ediliyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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