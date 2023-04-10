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Tesla Uygun Fiyatlı Elektrikli Araçlar Yapmanın Bir Yolunu Buldu

Tesla ayrıca gelecek otomobil nesillerinde montaj maliyetlerini %50 azaltma taahhüdünde bulundu. Şirket, orta ölçekli araçları Model 3 ve Model Y'de LFP pilleri kullanmayı planlıyor.

Ayşen Sıla

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Elektrikli araçların popülaritesi her geçen gün artıyor. Ancak, teknoloji hala oldukça pahalı. BYD gibi bazı Çinli üreticiler bu durumu değiştirmek için farklı modeller üzerinde çalışıyor ancak geliştirmeleri Avrupa ve Amerika pazarlarını etkilemiyor. Neyse ki Tesla’nın uygun fiyatlı EV sorunu için bir çözümü var.

Tesla, Yarı elektrikli kamyonlarında ve yaklaşmakta olan uygun fiyatlı elektrikli otomobilinde lityum demir fosfat (LFP) pil teknolojisini kullanmayı planladığını duyurdu. CEO Elon Musk, ağırlıklı olarak Çinli üreticiler tarafından tedarik edilen LFP pillerinin bir savunucusu oldu. Mart ayında Musk, “elektrifikasyon için ağır kaldırmanın büyük çoğunluğunun demir bazlı hücreler olacağını” belirtti.

Tesla’nın Çarşamba günü yayınlanan “Ana Plan Bölüm 3″ü, LFP pillerinin “Yarı Hafif” olarak adlandırılan “kısa menzilli” ağır elektrikli kamyonlar için kullanılacağını ortaya koydu. Şirket henüz lansman tarihi gibi daha fazla ayrıntı sağlamadı. Geçen Aralık ayında Tesla, Nikel bazlı piller kullanan, şarj başına 500 millik sürüş menzili olan Yarı elektrikli kamyonlarını teslim etmeye başladı. Otomobil üreticisi ayrıca daha önce 300 mil menzilli bir versiyon için planlarını açıklamıştı.

Şirketin belirttiği küçük elektrikli araçlar, Model Y ve Model 3’teki 75 kWh kapasiteye kıyasla 53 kWh kapasiteli LFP pilleri kullanacak. Tesla ayrıca gelecek otomobil nesillerinde montaj maliyetlerini %50 azaltma taahhüdünde bulundu. Şirket, orta ölçekli araçları Model 3 ve Model Y’de LFP pilleri kullanmayı planlıyor.

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Musk da dahil olmak üzere LFP teknolojisinin savunucuları, demirin bolluğunun ve düşük maliyetinin, LFP hücrelerinin dünya çapında benimsenmesini sınırlayan dezavantajlara ağır bastığını savunuyorlar. Bu piller daha büyük, daha ağır ve genellikle nikel bazlı hücrelerden daha az enerji tutuyor ve bu da daha kısa bir menzil sağlıyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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