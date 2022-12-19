Tesla’nın Berlin Fabrikası, Liderliğe Hazırlanıyor

Tesla‘dan bir tweet’e göre, şirketin Berlin Gigafactory’deki Model Y üretimi haftada 3.000 adede ulaştı. Bu, Gigafactory’nin Mart 2022’de açılmasından ve Haziran’da haftada 1.000 birime ve Ekim’de haftada 2.000 birime ulaşmasından bu yana üretim kapasitesinde önemli bir artışa işaret ediyor.

Son zamanlarda Tesla, Austin, Teksas’taki fabrikasının haftada 3.000 Model Y ürettiğini de duyurdu. Berlin ve Teksas Gigafactories’deki üretim kapasitesindeki hızlı artışın yanı sıra Kaliforniya ve Shanghai Gigafactories’deki kapasite yükseltmeleri, Tesla için birikmiş siparişlerde azalmaya yol açtı.

Analist Troy Teslike’ye göre, Tesla’nın küresel elektrikli araç sipariş listesi son aylarda istikrarlı bir şekilde azaldı ve 30 Kasım 2022 itibarıyla 190.000 adede düştü. Bunun yaklaşık 44 günlük üretim kapasitesine eşdeğer olduğu bildiriliyor.

Ekim ayında Tesla, 2022 için üçüncü çeyrek araç üretim ve teslimat rakamlarını açıkladı. Veriler, şirketin 366.000 araç ürettiğini ve 344.000 araç teslim ettiğini, bir önceki yılın aynı dönemine göre 100.000’in üzerinde bir artışla ancak yine de analist beklentilerinin altında olduğunu gösterdi.

Üretim ve teslimat açısından Tesla’nın üçüncü çeyrekteki performansı, küresel yarı iletken kıtlığı ve lojistik zorluklardan etkilendi, ancak şirket üretim ve teslimat kapasitesini artırmak için çalışıyor. Berlin ve Texas Gigafactories’deki Model Y üretimindeki hızlı artış, Tesla’nın üretim kapasitesi için olumlu bir işaret.