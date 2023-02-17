Tetris Filminden İlk Fragman Geldi!

Oyun dünyasının en çok oynanan oyunlarından olan Tetris’in gelişim sürecini anlatan Tetris filminden ilk fragman yayınlandı.

Soğuk Savaş dönemlerinde geçen filmde, belki de dünyanın en popüler oyunu olan Tetris’in yapım ve gelişme sürecinde perde arkasında yaşanan olaylar anlatılıyor. Senaryo koltuğunda Noah Pink ve yönetmen koltuğunda Jon S. Baird yer alıyor.

Tetris filmi, 1988 yılında Tetris’i geliştiren Henk Rogers’in oyunu kitlelere ulaştırmak için mucit Alexey Pajitnov ile güçlerini birleştirip Sovyetler Birliği’ne giderek her şeyi riske almasını anlatıyor.

Tetris filmi ilk olarak 31 Mart tarihinde Apple TV+ tarafından yayınlanacak. Dizi şimdiden oyunseverlerin ilgisini çekmiş durumda.

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