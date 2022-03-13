The Boys 3. Sezon Fragmanı Yayınlandı!

Amazon Original yapımı olarak süper kahraman hayranlarına yönelik The Boys dizisinin 3. sezon fragmanı resmen yayınlandı!

Prime Video’da yayınlanan ve birçok hayran kitlesi bulunan The Boys, diğer süper kahraman dizi ve filmlerinden biraz farklı olarak karşımıza çıkıyor. Dizi içerisinde kahramanlarımız, özel güçleri suistimal eden bir şirket ile mücadele ediyor. Yayınlanan fragmanla beraber kahramanlarımız mücadeleleri 3. sezonda da devam edecek.

The Boys’un yeni sezonu 2022 Haziran ayı ile beraber Amazon kitlesiyle buluşacak. Geçtiğimiz sezon kahramanlarımızın çabaları, bu sezon da devam edecek. Paylaşılan fragmandan gördüğümüz kadarıyla Vought’un bebeklere enjekte ederek gelecekte birer süper kahraman olmalarını sağladığı sıvı, Billy Butcher’ın eline geçiyor. Bu sebeple ekibin diğer üyeleri Hughie’nin yolunu değil, geçtiğimiz sezonlardaki gibi kaba kuvvet ile kendi yollarından gidiyor.

Ayrıca yeni sezonla beraber bir kaç yeni süper kahramanında dizi dahil olacağını biliyoruz. 3. sezonda birçok olayların daha vuku bulacağını görüyoruz. Fragman içerisinde çok detaylara yer verilmemesi, dizi hayranları iyice heyecanlandırmış gibi gözüküyor.

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