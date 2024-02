The Boys Dizisinin 4. Sezon Tarihi Açıkladı!

Amazon Prime ile karşımıza çıkan ve süper kahraman evrenine farklı bir bakış açısıyla yaklaşan The Boys için, 4. sezonun yayınlanma tarihi açıklandı.

Çizgi roman uyarlaması olan ve kısa bir sürede Amazon Prime’da vazgeçilmez yapımlardan olan The Boys, 13 Haziran ile beraber 4. sezonu ile izleyenlerin karşısında olacak. Uzun bir aranın ardından merakla beklenen yeni sezonda bizleri birçok sürpriz bekliyor.

İlk üç sezonuyla sekiz dalda Emmy adaylığı elde eden dizi, tüm insanlığın inancını kazanan ancak özünde yozlaşmış kapitalist bir şirketin piyonu olan bir takım süper kahramanın foyalarının ortaya çıkmasıyla birlikte yaşadığı maceraları konu ediniyor. Çekimleri geçtiğimiz yılda tamamlanan The Boys’un yeni sezonu 8 bölümden oluşacak ve ilk üç bölüm aynı gün yayınlanacak.

The Boys dizisinin dördüncü sezonu diziye adını veren süper kahraman ekibinin baş düşmanı olan The Seven’ın yeniden yapılanmasını takip edecek. Victoria Neuman, Homelander’ın sıkı kontrolü altına girerken The Boys ve Butcher iş birliği yaparak dünyayı kurtarmanın bir yolunu bulmaya çalışacak.

