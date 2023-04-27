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The Equalizer 3 İçin Fragman Yayınlandı!

Denzel Washington’ın başrolünde olduğu ve sinema tarihinin en beğenilen serilerinden olan The Equalizer, serinin 3. Filmi için fragman yayınladı.

İbrahim Özbek

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The Equlazier 3 fragman

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Günümüzün en beğenilen film serilerinden The Equalizer, serinin üçüncü filmi ile beyazperdeye geliyor.

Denzel Washington’ın başrolünde olduğu ve sinema tarihinin en beğenilen serilerinden olan The Equalizer, serinin 3. Filmi için fragman yayınladı.

Artık uluslararası ölçekte mücadele eden Robert McCall’un arası bu kez İtalyan mafyasıyla bozuluyor. Güney İtalya’da ikamet eden Robert, birkaç arkadaşının yerel mafya patronlarının kontrolü altında olduğunu öğrenir. İntikam için geri dönmeye hazır olan Robert, arkadaşlarını korumak adına ölümcül bir mücadeleyi üstlenir.

Ülkemizde 1 Eylül 2023 tarihinde vizyona girecek The Equalizer 3’ün oyuncu kadrosunda David Denman, Sonia Ben Ammar ve Remo Girone gibi isimler de yer alıyor.

Alacakaranlık Dizi Olarak Ekranlara Gelecek!

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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