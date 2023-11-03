The Fall Guy Filminden İlk Fragman Geldi!

Ryan Gosling’in baş rolünde yer aldığı yeni aksiyon filmi The Fall Guy filminden ilk fragman geldi.

John Wick filminden tanıdığımız ve eski bir dublör oyuncusu olan David Leitch, bir Hollywood dublörünün hayatını filme alıyor. Gosling’in canlandırdığı Colt Steavers, neredeyse hayatına mal olan bir set kazasının ardından fiziksel ve psikolojik iyileşme sürecini anlatıyor.

1980’lerin TV dizisinden yola alınarak çekimlerine başlanan The Fall Guy, Colt Stevers’in hayatına değiniyor. Colt’un yolu, bir bilim kurgu western filminin yönetmeni olarak çalışan eski sevgilisi Jody Moreno ile kesişiyor ve Jody’e filminde yardım etmeyi kabul etmesinin ardından yaşanan olaylar zinciri bizlere sergiliyor.

1 Mart 2024 yılında vizyona girecek olan filmin için beklentiler yüksek durumda. Özellikle Barbie’deki oyunuyla dikkat çeken Ryan Gosling, yeni aksiyon filmindeki performansını tüm sinema dünyası merak ediyor.

David Leitch tarafından yönetilen, senaryosu Drew Perce tarafından kaleme alınan filmin oyuncu kadrosunda Ryan Gosling, Emily Blunt, Winston Duke ve Aaron Taylor-Johnson gibi usta oyuncular yer alıyor.

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