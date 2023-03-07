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The Flash Filmi İçin Detaylar Belli Oluyor!

DC evreninin sevilen süper kahramanı Flash için 2023 yılında bizleri yeni bir film bekliyor. The Flash filmi için yeni detaylar belli olmaya başladı.

İbrahim Özbek

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DC evreninin sevilen süper kahramanı Flash için 2023 yılında bizleri yeni bir film bekliyor. The Flash filmi için yeni detaylar belli olmaya başladı.

Filmde baş kahramanımız Barry Allen/Flash 2013 yılına giderek burada macerada kendisine yer bulunuyor. 2013 yılına giden Flash, burada akıl hocası Bruce Wayne’i bulunarak, bazı konuları danışmayı hedefliyor.

2013 yılına giden Flash, burada Bruce Wayne’nin başka bir evrendeki hali ile karşılaşır. Buradaki Batman, çoktan emekli olmuş ve evde çayını içerek öleceği günü beklemeye başlamıştır. Yaklaşmakta olan dünya tehdidine karşı Bruce Wayne’nin yeniden Batman olması gerekmektedir.

the flash

Filmin 2013 yılında geçecek olması elbette tesadüfi değil. Henry Cavill’in Superman olarak ilk kez izleyici karşına çıktığı “Man of Steel” bu yıl vizyona girmişti. Filmde Superman, Michael Shannon’ın canlandırdığı General Zod ile mücadele etmişti. “The Flash”ta da General Zod’un geri döndüğünü göreceğiz, ancak bu kez karşısına çıkacak bir Superman olmayacak.

The Flash filmi için herhangi bir fragman ve yayın tarihi bulunmuyor. İlerleyen günlerde konu hakkında detayların artması bekleniyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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