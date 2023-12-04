The Game Awards 2023 Fragmanı Geldi

Oyun Oscarları olarak da adlandırılan The Game Awards 2023 için ilk tanıtım videosu geldi. The Game Awards’ın resmi Twitter (X) hesabından paylaşılan fragman kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Binlerce beğeni ve yüzlerce de yorum alan 2 dakika 42 saniyelik fragman, yılın en önemli oyun ödüllerinin dağıtılacağı gece için oyun severlere heyecan ve tutku vaat ediyor.

The Game Awards 2023 Fragmanı Yayımlandı

Yılın en iyi oyunlarının belirleneceği The Game Awards 2023’e sayılı günler kaldı. 7 Aralık Perşembe gecesi düzenlenecek olan etkinlik, saat farkından dolayı ülkemizde 8 Aralık Cuma gece yarısından itibaren takip edilebilecek. Pek çok oyunun, birden fazla ödül almak için yarışacağı The Game Awrads 2023 de, yeni çıkacak oyunlar ve farklı yapımlar hakkında da kamuoyuna bilgi verilecek.

Yılın En İyi Oyunları The Game Awards 2023 Adayları için buraya göz atabilirsiniz.

The Game Awards’ın resmi Twitter (X) hesabından yapılan paylaşımda; “Perşembe, #TheGameAwards en iyiyi kutlamak ve video oyunlarında geleceğin ne olduğunu ortaya çıkarmak için canlı yayın yapıyor. İşte bu yılın heyecan verici fragmanı; Geoff Keighley tarafından düzenlendi” ifadeleri kullanılarak fragman paylaşıldı. İşte o duyuru ve tanıtım videosu:

🏆 Thursday, #TheGameAwards streams live to celebrate the best and reveal what’s next for video games.



Here’s this year’s hype trailer, edited by @geoffkeighley featuring “Optimistic” by @radiohead



Tune in Thursday at 7:30p ET / 4:30p PT / 12:30a GMT at https://t.co/Cp7TpPQrA3 pic.twitter.com/Jsg1JDOGlb — The Game Awards (@thegameawards) December 3, 2023

Bu paylaşımın ardından, etkinliğin tanıtım fragmanını hazırlayan Geoff Keighley de kendi hesabından tanıtım videosunu alıntılayarak; “Perşembe gecesi #TheGameAwards yayında! İşte düzenlediğim bu yılın heyecan verici fragmanı. Bu, birlikte ilerlemenin bir yolunu bulmak için oyunlarda ve yaşamda zorlukların üstesinden gelmek için sürdürdüğümüz, hiç bitmeyen ama bir o kadar da iyimser arayışın hikayesidir ❤ Çok özel teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

Fragman Genel Olarak Beğenildi Ama Eleştiriler de Var!

Yılın en iyi oyunu başta olmak üzere pek çok farklı dalda oyunların ödül almak için yarışacağı yılın oyun Oscarları gecesinde, yeni çıkacak oyunlardan, geliştirilmeye devam edilen yapımlara kadar geniş yelpazede pek çok bilgiyi de öğrenme fırsatı yakalayacağız. Kısa sürede binlerce yorum alan The Game Awards 2023 tanıtım videosu hakkında oyuncuların şahsi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarının bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Yılın en iyi oyunu adayı Mario Wonder, fragman da Jedi Survivor’dan daha az gözüküyor, mantıklı mı, bence değil. Ancak genel olarak fragmanı beğendim.”

“Prince of Persia Remake fragmanı The Game Awards da mı yayımlanacak, en merak ettiğim konulardan biri ancak bu tanıtım videosunda herhangi bir ip ucu göremedim bu konuda.”

“Fragmana GTA 6 koyamadılar, bunun için üzüldüklerini düşünüyorum açıkçası. Bu yıl ki tören, büyük oranda, yarın Rockstar Games tarafından yayımlanacak GTA 6 tanıtım videosunun gölgesi altında geçecek diyebilirim.”

“Heyecan verici bir fragman için bunda çok fazla gereksiz diyalog var. Az çoktur, bazen görsellerin konuşması yeterlidir. Birkaç dakika boyunca karakterlerin bir şeyler söylemesi sorun değil, ancak konuşma bir hikaye anlatmadığı için müziğin daha fazla alana sahip olmasını bekliyordum.”