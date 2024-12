Ana Sayfa » Oyun The Game Awards 2024 Ödülleri Sahiplerini Buldu! Oyun The Game Awards 2024 Ödülleri Sahiplerini Buldu! Emine Emre 2 Görüntüleme

Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden olan The Game Awards 2024 gerçekleştirildi ve yılın en iyileri belli oldu. 2024’e damgasını vuran Black Myth: Wukong, Astro Bot, The Final Fantasy VII Rebirth ve daha pek çok oyun muhteşem bir rekabet ortaya koydu. Toplam 29 kategorinin bulunduğu etkinlikte, yüz binlerce kişinin oylarıyla The Game Awards 2024 ödülleri sahiplerini buldu. İşte oyun dünyasının en iyileri…

The Game Awards 2024 Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Milyonlarca kişinin merakla beklediği The Game Awards 2024 gerçekleştirildi ve oyun dünyasında 2024’e damgasını vuran oyunlar belli oldu. Toplamda 29 kategorinin yer aldığı yarışta özellikle Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Final Fantasy VII Rebirth, Black Myth: Wukong, Astro Bot, Black Myth: Wukong gibi yapımlar birden fazla kategoride aday gösteriler öne çıkan yapımlardan oldu.

The Game Awards 2024 en iyi oyun ödülünü kazanan yapım Astro Bot oldu. Astro Bot tam 7 kategoride aday gösterildi ve tam 4 ödülün sahibi oldu. 2024 yılın oyunu ödülü Astro Bot’a gitti, geçtiğimiz yıl ise bu koltukta Baldur’s Gate oturmuştu. Yılın oyunu kategorisinde Astro Bot’un rakipleri ise Balatro, Black Myth: Wukong, Elden Ring Shadow of the Erdtree, Final Fantasy VII Rebirth, Metaphor: ReFantazio idi.

The Game Awards 2024 En İyi Oyun Yönetmenliği ve En İyi Aile Oyunu kategorisinde de kazanan yine Astro Bot oldu. Oyun sektöründe en önemli ödüllerden biri olan The Game Awards’ın bu yıl ki adaylarını daha evvel sizlerle paylaşmıştık. Kategorilerde yer alan tüm adayları görmek için burayı ziyaret edebilirsiniz.

The Game Awards 2024 Kazananları

The Game Awards 2024 ödül töreninde kategorilere göre yılın en iyisi ödülünü kazanalar aşağıdaki gibidir: