Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden olan The Game Awards 2024 gerçekleştirildi ve yılın en iyileri belli oldu. 2024’e damgasını vuran Black Myth: Wukong, Astro Bot, The Final Fantasy VII Rebirth ve daha pek çok oyun muhteşem bir rekabet ortaya koydu. Toplam 29 kategorinin bulunduğu etkinlikte, yüz binlerce kişinin oylarıyla The Game Awards 2024 ödülleri sahiplerini buldu. İşte oyun dünyasının en iyileri…
The Game Awards 2024 Ödülleri Sahiplerini Buldu!
Milyonlarca kişinin merakla beklediği The Game Awards 2024 gerçekleştirildi ve oyun dünyasında 2024’e damgasını vuran oyunlar belli oldu. Toplamda 29 kategorinin yer aldığı yarışta özellikle Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Final Fantasy VII Rebirth, Black Myth: Wukong, Astro Bot, Black Myth: Wukong gibi yapımlar birden fazla kategoride aday gösteriler öne çıkan yapımlardan oldu.
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The Game Awards 2024 en iyi oyun ödülünü kazanan yapım Astro Bot oldu. Astro Bot tam 7 kategoride aday gösterildi ve tam 4 ödülün sahibi oldu. 2024 yılın oyunu ödülü Astro Bot’a gitti, geçtiğimiz yıl ise bu koltukta Baldur’s Gate oturmuştu. Yılın oyunu kategorisinde Astro Bot’un rakipleri ise Balatro, Black Myth: Wukong, Elden Ring Shadow of the Erdtree, Final Fantasy VII Rebirth, Metaphor: ReFantazio idi.
The Game Awards 2024 En İyi Oyun Yönetmenliği ve En İyi Aile Oyunu kategorisinde de kazanan yine Astro Bot oldu. Oyun sektöründe en önemli ödüllerden biri olan The Game Awards’ın bu yıl ki adaylarını daha evvel sizlerle paylaşmıştık. Kategorilerde yer alan tüm adayları görmek için burayı ziyaret edebilirsiniz.
The Game Awards 2024 Kazananları
The Game Awards 2024 ödül töreninde kategorilere göre yılın en iyisi ödülünü kazanalar aşağıdaki gibidir:
- Yılın En İyi Oyunu Ödülü: Astro Bot
- En İyi Oyun Yönetmenliği Ödülü: Astro Bot
- En İyi Aksiyon/ Macera Oyunu Ödülü: Astro Bot
- En İyi Anlatı Ödülü: Metaphor: ReFantanzio
- En İyi Sanat Yönetmenliği Ödülü: Metaphor: ReFantazio
- En iyi RPG Ödülü: Metaphor: ReFantazio
- En İyi Müzik ve Beste Ödülü: Final Fantasy VII Rebirth
- En İyi Ses Tasarımı Ödülü: Senua’s Saga: Hellblade 2
- En İyi Performans Ödülü: Melina Juergens, Senua’s Saga: Hellblade 2
- Erişilebilirlikte Yenilik Ödülü: Prince of Persia: The Lost Crown
- Etkili Oyunlar Ödülü: Neva
- En İyi Devam Eden Oyun Ödülü: Helldivers 2
- En İyi Topluluk Desteği Ödülü: Baldur’s Gate 3
- En İyi Bağımsız Oyun Ödülü: Balatro
- En İyi İlk Bağımsız Oyun Ödülü: Balatro
- En İyi Mobil Oyun Ödülü: Balatro
- En İyi VR/ AR Oyunu Ödülü: Batman: Arkham Shadow
- En İyi Aksiyon Oyunu Ödülü: Black Myth: Wukong
- En İyi Dövüş Oyunu Ödülü: Tekken 8
- En İyi Aile Oyunu Ödülü: Astro Bot
- En İyi Sim/ Strateji Oyunu Ödülü: Frostpunk 2 (11 Bit Studios)
- En İyi Spor/ Yarış Oyunu Ödülü: EA Sports FC 25
- En İyi Çok Oyunculu Oyun Ödülü: Helldivers 2
- En İyi Uyarlama Ödülü: Fallout
- En Çok Beklenen Oyun Ödülü: Grand Theft Auto VI
- Yılın İçerik Üreticisi Ödülü: CaseOh
- En İyi E-spor Oyunu Ödülü: League of Legends
- En İyi E-spor Sporcusu Ödülü: Faker – Lee Sang – hyeok
- En İyi E-spor Takımı Ödülü: T1 (League of Legends)