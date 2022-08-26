The Walking Dead 11. Sezon Nereden İzlenir?

The Walking Dead 11. sezonu çok yakında geri dönüyor. SDCC’den yeni bir fragman 17. bölüm (ve ötesi) için kesin bir çıkış tarihi verdi. Finalin hikayeyi tamamlayacağı ve bizi askıda bırakmayacağına dair haberlerle, The Walking Dead sona ermeden önce hepimizin aynı sayfada olması çok önemli.

The Walking Dead 11. sezon, 17. bölüm yayınından ve Birleşik Krallık’taki hayranların AMC’nin ölümsüz destanının son perdesini nerede izleyebileceğinizi size anlatacağız.

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The Walking Dead Yeni Sezon Nereden İzlenir?

The Walking Dead 11. sezon 17. bölüm 2 Ekim’de AMC ve AMC Plus’ta yayınlanacak. Bir gün sonra Birleşik Krallık’ta Disney Plus’ta yayınlanması bekleniyor. Ancak bu yazılı olarak resmen doğrulanmadı. Şov aynı zamanda sezonun son trendlerini takip ederse, her Walking Dead bölümü de ilk bölümden sonra AMC Plus’ta bir hafta erken yayınlanacak.

Aktif olarak Netflix platformunda 10 sezonu ile hali hazırda erişimde olan The Walking Dead 11. sezonu FX kanalı aracılığı ile izlenebilecek. FX kanalı ancak D Smart uydu alıcısı olan televizyonlarda standart şekilde izlenebiliyor.

Ancak internet arama motorları aracılığı ile FX kanalına erişebilmek mümkün. FX kanalına internet aracılığıyla erişim sağlayamıyorsanız, The Walking Dead 11. sezonu orijinal hali ile yabancı dizi erişimi sunan siteler aracılığı ile mobil cihazlarınıza indirebilirsiniz.