Oyun sektörünün son aylarda en çok konuştuğu oyunlardan biri konumunda bulunan The Walking Dead Destinies, dün (1 Aralık 2023) itibariyle piyasaya sürüldü. Oyunun daha önce yayımlanan oynanış görüntüleri ve “boss savaşları” kalitesizliği ile gündemde uzunca süre yer tutmuştu. Buna rağmen, The Walking Dead Destinies Steam fiyatı 39,99 dolar olarak belirlendi; üstelik bu fiyat “piyasaya çıkış indirimli”. Oyunun orijinal fiyatı 49,99 dolar olarak belirlenmiş ve bu fiyat üzerinden yüzde 20 dolayında indirim yapılarak 39,99 dolarlık indirimli fiyat belirlenmiş.

The Walking Dead Destinies Çıktı, Fiyatı 40 Dolar!

The Walking Dead Destinies dün (1 Aralık Cuma) çıktı. Oyunun Steam de tam fiyatı $49.99 (1444 TL). Yüzde 20 çıkış indirimiyle fiyat $39.99 (1155 TL) seviyesine düşüyor. Oyunun imajı bu derece kötü iken, fiyatın bu kadar yüksek tutulması da oyuncuların tepkisini çeken bir diğer husus olmuş durumda.

Flux Games tarafından geliştirilen ve GameMill Entertainment tarafından yayınlanan aksiyon, macera, çizgi roman, korku ve zombi türlerindeki oyun ile ilgili olarak 3 gün önce yaptığımız; The Walking Dead Destinies İnceleme Puanları ve Yorumları haberimizde oyunun hiç beğenilmediğini Cepkolik okurlarına aktarmıştık.

PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için çıkış yapan oyunun fiyatının da son derece yüksek olması sonrasında eleştiriler peşi sıra geldi. Pek çok oyuncu, “en azından düşük fiyatla denenebilecek oyun” için belirlenen fiyatı fahiş bulduğunu belirtti.

Steam Yorumları da Olumsuz!

Erken erişim ile oyuna sahip olan oyun sektörünün eleştirmenleri, The Walking Dead Destinies için olumsuz yorumlar yapmıştı. Aralık ayının ilk günü itibariyle Steam ve diğer platformlardaki yerini alan oyun için gamerların da yorumları bu yönde oldu. Steam üzerinden 1 günde yüzden fazla inceleme alan oyun, bu incelemelerde “çoğunlukla olumsuz” görüş ortalamasına maruz kaldı.

Yabancı bir gamer, Steam üzerinden yaptığı ağır eleştiride; “Bu oyunu geliştirenlerden daha zeki zombiler gördüm” diyerek oyunu beğenmeme seviyesinin ne denli yüksek olduğunu vurguladı. Fiyatından sistem gereksinimlerine, oynanışından grafiklerine kadar hemen hemen hiçbir yönüyle beğeni kazanamayan oyunun yakın gelecekte indirime gidebileceği ön görülüyor. Ancak bu indirimin de oyunu tutundurmaya yetmesi zor görünüyor; zira The Walking Dead Destinies pek çok oyuncu tarafından 2023’ün en kötü oyunları arasında gösteriliyor.