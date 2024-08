Ana Sayfa » Oyun The Witcher 4 Ana Karakteri Geralt Olmayacak, İşte Detaylar! Oyun The Witcher 4 Ana Karakteri Geralt Olmayacak, İşte Detaylar! Emine Emre 4 Görüntüleme

CD Project Red’in heyecanla beklenen oyunu Polaris kod adlı The Witcher 4 hakkında detaylar belli olmaya devam ediyor. Hali hazırda 400 kişiyi aşkın bir ekip tarafından geliştirilen bu popüler oyunda Geralt’ın akıbeti merakla bekleniyordu ve nihayet bu konuda bir açıklama geldi. Doug Cockle’un belirttiği üzere The Witcher 4 ana karakteri Geralt olmayacak. İşte ayrıntılar.

The Witcher 4 Ana Karakteri Geralt Olmayacak

The Witcher’da Geralt of Rivia’yı seslendiren Dough Cockle, yeni oyunun merakla beklenen detaylarından biri olan Geralt hakkında açıklamalarda bulundu. Cockle, Polaris kod adı ile CD Project RED tarafından geliştirilen The Witcher 4’de Geralt’ın bulunacağını ancak ana karakterlerden biri olmayacağını duyurdu.

Polonya menşeli CD Projekt Red oyun stüdyosu tarafından geliştirilen serinin dördüncü oyununa Geralt dönecek fakat yıldızlardan biri olmayacak. Geralt’ın oyundaki konumu nasıl olacak, henüz bilinmiyor. Geralt’a can veren Doug Cockle yeni oyunda rolüne devam edeceğini belirtti. Cockle, oyunun odağının Geralt olmayacağını ancak oyunda bulunacağını ve bununla birlikte oyunun odak noktasının hangi karakter olacağını henüz bilmediğini söyledi.

Hala senaryoyu okumadığını aktaran Doug Cockle, The Witcher 4’ün hangi karaktere odaklanacağını bilmediğini ve bilse de söylemeyeceğini belirtti. Conckle, tüm oyun severlerin beklediği gibi kendinin de heyecanla The Witcher 4’ü beklediğini söyledi. Polaris kod adı ile duyurulan bu yapım üzerinde, hali hazırda CD Project Red’in üçte ikisi çalışmakta. Daha evvel ki açıklamalarda yer aldığı üzere 2024’ün ikinci altı aylık döneminde üretim aşamasında olunacağı belirtilmişti.

The Witcher 4’te Ana Kahraman Kim Olacak?

Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre oyunun temasının ne olacağı henüz bilinmiyor. Bununla beraber “The Witcher 4 ne zaman çıkar” soruları da şu anda yanıtsız kalmış durumda. Tüm bunlarla birlikte oyuncunun The Witcher 4 ana kahramanı konusunda bir tahmini bulunuyor; Ciri. The Witcher 3: Wild Hunt’ın sonunda Ciri’nin bir witcher olduğunu gören oyuncu, yeni oyunun ana karakterinin Ciri olacağını düşünüyor.

Tüm bunların yanı sıra, CD Project Red tarafından paylaşılan madalyonun “vaşak” olduğu duyurulmuştu. Aslında serinin hiçbir yerinde Vaşak Okulu’ndan bahsedilmemekte. Serinin kitaplarında Ciri, Kedi Okulu madalyonu takmakta idi. Yani buradaki vaşak simgesi aslında biraz akılları karıştırıyor.

Aslında Ciri; Vesemir, Geralt ve Kurt Okulu üyelerinden eğitim almıştı. Tüm bunlar birlikte düşünüldüğünde Ciri’nin odak noktası olması mantıklı gibi geliyor. Elbette şuanda tüm bunlar teoriden ibaret. İlerleyen süreçte detaylar netleşince, ayrıntıları buradan siz Cepkolik okurlarına aktarıyor olacağız.