The Witcher Animesi Sirens of the Deep Şubat’ta Geliyor, İşte Detaylar!

Netflix uyarlama yapımlara son dönemde ağırlık verdi ve bunlardan biri de The Witcher oyunundan uyarlanan Sirens of the Deep animesi oldu. Sirens of the Deep’in ilk duyurusu geçtiğimiz yıl ki Netflix Geeked Week 2023 etkinliğinde yapılmıştı. Bu yıl ki Geeked Week 2024 etkinliğinde ise animasyon filminin çıkış tarihi duyuruldu ve yeni video paylaşıldı. The Witcher animesi Sirens of the Deep Şubat’ta geliyor. İşte ayrıntılar..

The Witcher Animesi Sirens of the Deep Şubat’ta Geliyor!

The Witcher: Sirens of the Deep ne zaman çıkacak soruları sonunda yanıt buldu; 11 Şubat 2025 tarihinde geliyor. A Little Sacrifice’tan uyarlanan animasyon filmi Netflix’in Geeked Week 2024 etkinliği kapsamında duyuruldu. Animasyon filminin paylaşılan videosunda The Witcher severlerin favori karakteri Geralt eşsiz sesi ile varlığını belli ediyor.

En güncel film ve dizi haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Netflix her yıl Geeked Week etkinliği kapsamında yeni yapımları duyuruyor; çıkış tarihleri ve benzeri gibi detayları paylaşıyor. Bu yıl ki önemli duyurularından biri de The Witcher: Sirens of the Deep yayın tarihi oldu. Netflix The Witcher: Sirens of the Deep yeni videosunu paylaşarak 11 Şubat’ta izleyiciye sunulacağını aktardı. Bahse konu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Videoda görüldüğü üzere Geralt ile Jaskier bir kamp ateşinin çevresinde muhabbet ediyor. Animenin uyarlandığı A Little Sacrifice, en iyi Witcher öykülerinden biri olarak biliniyor; üstelik Ciri ya da Yennefer gibi sevilen baş karakterlerden bazılarının olmamasına rağmen.

Çıkış Tarihi 11 Şubat 2025

11 Şubat’ta izleyiciyle buluşacak olan Sirens of the Deep, Witcher dizisinin beş ve altıncı bölümleri arasında geçmekte. Filmde Geralt, sahil kasabasında gerçekleşen saldırıları araştırması için tutuluyor. Bu görevle Geralt birden bire kendini deniz halkı ve insanlar arasında bir asırlık bir çatışmanın içinde buluyor. Bu çatışmanın daha büyük bir savaşa dönüşmesini engellemeye çalışan Geralt, gelmiş geçmiş tüm arkadaşlarından yardım istiyor.

The Witcher: Sirens of the Deep animasyon filminde Geralt yine Doug Cockle tarafından seslendirilmekte. Ana karakterlerden Jaskier’i Joey Batey; Anya Chalotra’yı ise Yennefer seslendirecek. Kitaplar dışındaki Witcher eserlerinde daha evvel hiç görünmeyen Essi Daven’e ise Christina Wren hayat verecek. Heyecanla beklenen Sirens of the Deep’in çıkışı oldukça yakınlaştı. İlerleyen dönemde yeni bir fragman yayınlanır ya da anime hakkında bir açıklama gelirse siz Cepkolik okurları için buradan paylaşıyor olacağız.