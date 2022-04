The Witcher Benzeri Film ve Diziler

The Witcher’ın harika evreni, sevenlerini muhteşem bir dünyaya götürüyor. Bu yüzden de en popüler dizilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Henüz The Witcher’ı izlemediyseniz mutlaka izlemelisiniz. Fakat biz bu yazımızda The Witcher hayranlarının bayılacağı en iyi dizi ve filmleri bir araya getirdik.

Cursed

Cursed, Kral Arthur’un öyküsünde karşımıza çıkan Lady of the Lake karakterinin hikayesini konu ediyor. Genç Nimue’nin kaderinde güçlü Lady of the Lake’e dönüşmek vardır. Genç bir kız olan Nimue, annesinin ölümünün ardından Merlin’i aramaya koyulur. Antik bir kılıcı teslim etmek üzere çıktığı bu yolculukta beklenmedik yol arkadaşı Arthur ile iş birliği yapar. Genç Nimue, Arthur’un da yardımlarıyla zalimliğe karşı cesaretin sembolüne dönüşecektir.

Karnaval Sokağı

Dizi, savaş trajedilerinden kaçan insanlar, vampirler ve fantastik yaratıkların toplandığı Viktorya Dönemi Burgue kasabasında geçiyor. Savaştan kaçan canlı sayısı gün geçtikçe artıyor ve kasabanın nüfusu hızla artıyordur. İnsanlar bu topluluğun en üst kısmını oluşturmaktadır. Mitolojik canlılara uyguladıkları baskılar nedeniyle uçamazlar,sevemezler ve özgür bir şekilde yaşayamazlar. Hayatta kalabilmek için yasa dışı işler yapmak zorunda kaldıklarından dolayı Burgue kasabısında gizem ve macera serüveni başlamaktadır.

Warrior Nun

Warrior Nun, gözlerini morgda açan bir kadının hikayesini konu ediyor. Kendini morgda bulan kadın, açıklanamaz güçleri olduğunu fark eder. Yeni hayatına bir süper kahraman olarak devam eden kadın, ölümcül güçlere karşı savaşmak zorunda kalır.

Gölge ve Kemik

Leigh Bardugo imzalı romandan uyarlanan fantastik dizi, “Lights Out”, “Arrival” ve “Bird Box” gibi yapımlardan tanıdığımız Eric Heisserer tarafından ekrana taşınıyor. Yazarın ünlü Grisha evreninde geçen “Shadow and Bone” konu olarak, ikiye bölünmüş bir evrende vahşi yaratıklara komşu olarak yaşayan insanları takip ediyor. İki ülkeyi birleştirebilecek sihirli bir gücün varlığını keşfeden bir asker, kendisini zorlu bir savaşın ortasında buluyor.

Zaman Çarkı

Zaman Çarkı, kadınlardan kurulu bir organizasyonun üyesi olan Moiraine’in maceralarını işliyor. Moiraine, beş kadın ve adamdan oluşan bir grupla, dünyayı dolaşacağı zorlu bir yolculuğa atılır. Moiraine, aralarından birinin dünyayı kurtaracağı ya da yok edeceği kehanet edilen seçilmiş kişi olduğunu düşünür.

Warcraft

Ork savaşçılarının ülkeleri yok olmuştur ve hayatta kalanlar yeni bir koloni oluşturmak amacıyla, Azeroth krallığının eteklerine gelirler. Azeroth krallığı barışçıl ortamdan yana olsa da eşikteki bu savaş kaçınılmazdır. İki dünyayı birleştiren kapı açıldığında, bir ordu yıkım bekler, diğeri de yok olma ihtimaliyle karşı karşıyadır. Bu karşıt gruplardan iki kahraman, ailelerinin, halklarının ve ülkelerinin kaderini belirleyecek bir çatışma yoluna girerler

Krala Mektup

Krala Mektup, krala gizli bir mesajı iletmek için zorlu bir maceraya atılan bir gencin hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Tiuri, krala gizli bir mektup vermek için zorlu bir yolculuğa koyulur. Tiuri, bu sırada dünyayı karanlığa sürüklemek üzere olan acımasız bir prense karşı savaşmak zorunda kalır. Genç adam bu yolculuktan sağ kurtulmayı istiyorsa, gerçek bir şövalye ve lider olmanın ne demek olduğunu öğrenmek zorundadır.

Knightfall

Dizi, Haçlı Seferlerinin seçkin Savaşçıları Tapınak Şövalyeleri’nin gizemli ama gerçek hikayelerini anlatıyor. Tapınak Şövalyeleri tarafından korunan büyük Sırları araştırıyor ve bu Savaşçıları Savaş Alanında sürdürmeye yardımcı olan inanç, Sadakat ve Kardeşlik hikayesini ve 13.Cuma’nın meşhur tarihini dünyanın ruhuna sonsuza kadar yakacak karanlık olayları anlatıyor.

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları

Destansı finalde, iyi ile kötünün mücadelesi büyücüIük dünyasını büyük bir savaşın içine sokmuştur. Tehdit hiçbir zaman bu kadar büyük olmamıştır ve artık hiçbir yer güvenli değildir. Bu arada, Lord Voldemort ile son karşılaşmasına gittikçe yaklaşan Harry Potter’ın en büyük fedakarlığı yapması gerekecektir. Herşey burada sona erecektir.

Kral Arthur: Kılıç Efsanesi

Arthur henüz çocukken babası öldürüldüğünde, amcası Vortigern tahta geçer. Doğuştan kazanılan bu hakkı kendisinden çalınan ve kim olduğuna dair hiçbir fikri olmayan Arthur ise şehrin arka sokaklarında, ekmeğini taştan çıkaran biridir. Ancak bir kez kılıcını taştan çektiğinde, bütün hayatı alt üst olur ve hoşuna gitse de gitmese de gerçek mirasına sahip çıkmak zorunda kalacaktır.

The Last Kingdom

Bir İngiliz Kralı’nın oğlu olan Uhtred, babasının savaşta ölmesiyle Kont Ragnar’ın kölesi olarak Paganların yaşadığı bölgeye götürülür. O bölgede çocukluğunu geçiren Uhtred, Kont Ragnar’ın bir saldırı sonucu ölmesiyle yeniden İngilitere’ye döner. Babasının ölmesiyle tahta amcası geçmiştir ve varis olan Uhtred’i öldürmek ister. Uhtred hakkında bir iftira ortaya atıp, Kont Ragnar’ı Uhtred’in öldürdüğü ortaya atar. Uhtred, ne İngilizlerden ne de paganlardan yardım alamaz. Yardım için dolaşmaya başlar ve Wessex Kralığı’na gider. Burada Alfred ile tanışır. Alfred, İngiltere’yi pagan istilasından kurtarmak ve tek çatı altında toplamak istemektedir.

Grimm

Halk hikayelerinden derledikleri masallarla ünlü olan Grimm Kardeşler’in karakterlerinden esinlenen dizi, bir fantastik polisiye. Cinayet masasında polis dedektifi olan Nick Burkhardt, günün birinde durup dururken güzel bir kadını cadı, sıradan bir adamı ise trol olarak görmeye başlar. Sonradan bir Grimm olduğunu öğrenen Nick, meziyetinin insan kılığındaki doğaüstü yaratıkları görmek olduğunu anladığı andan itibaren, bu yaratıkların zararlı olanlarını avlamaya başlayacaktır.

Ölümcül Makineler

Dünyayı yok olma noktasına getirmiş büyük savaşların ardından yeryüzünde yeni bir yaşam şekli gelişmiştir. Hareketli büyük şehirler, kendilerinden küçük şehirleri yutarak onların kaynaklarını yağmalamaktadır. Londra’nın fakir kesimlerinden gelen Tom Natsworthy ile kaçak Hester Shaw’un karşılaşması, genç adamın hayatı için mücadele edeceği zamanların başladığı anlamına gelecektir.

Into the Badlands

Günümüzden 500 yıl sonra bildiğimiz dünya yok olmuştur, Son büyük savaştan sonra insan nüfusu neredeyse yok denecek kadar azalmış, hayatta kalanlar ise Baronlar tarafından 7 bölgeye ayrılmış topraklarda zor şartlar altında yaşamaktadırlar. Her bölgeye bir baron hükmetmektedir. Kimi baronun elinde pertol kuyuları bulunurken, kiminin elinde ise bereketli topraklar vardır. Her baronun kendi asker orduları vardır, bunlara Kırpıcılar “Clippers” denilmektedir. Ateşli silahlar tamamen yok olmuş ve unutulmuşlardır; askerlerin yegane silahları yakın dövüş becerileri, kılıç ve oktur.

Hobbit: Beklenmedik Yolculuk

Büyücü Gri Gandalf tarafından aniden kapısı çalınan Bilbo kendisini efsanevi savaşçı Thorin Oakensheild’in liderliğindeki on üç cücenin arasında bulur. Yolculukları onları Yaban yerlere sürükler, Goblin ve Orklarla, Dev Örümceklerle, Kurtlarla, Şekil Değiştirenlerle ve Büyücülerle dolu tehlikeli topraklardan geçmek zorundadırlar. Hedefleri Doğuda ve Yalnız Dağ’ın çorak topraklarında bulunduğu için, önce goblin tünellerinden geçmek zorundadırlar. Bilbo bu tünellerde hayatını sonsuza dek değiştiren bir yaratıkla, Gollum’la tanışır.

Titanların Savaşı

Mutlak gücü ele geçirme amacıyla Dünya’da tanrılarla insanlar arasında bir savaş sürmektedir. Tanrılar insanları yaratmış ve onların dualarıyla beslenmektedirler. İnsanoğlu ise daha iyi hayat koşulları isteyerek tanrılara başkaldırır. Bunu yaparken de tanrıların kendilerinin dualarına muhtaç olduklarını fark ederek kendilerinin daha güçlü olmasını isterler.

Son Cadı Avcısı

Cesur bir cadı avcısı olan Kaulder, Kraliçe Cadı ve takipçilerini öldürmeyi başarır. Ancak Kraliçe ölümünden hemen önce Kaulder’i ölümsüzlükle lanetlemiş, karısı ve çocuklarını da ebediyen ondan ayırmıştır. Türünün kalan tek örneği olan Kaulder yüzyıllarını cadı avlayarak geçirir. Kraliçe Cadı habersizce dirilip intikam için katilinin peşine düşene kadar her şey yolundadır. Kraliçe, Kaulder’in peşine düştüğünde ise insan ırkının kaderini tayin edecek olan bir savaş başlayacaktır.

Yedinci Oğul

Efsanelerle sihrin çarpıştığı fantastik bir evrende, mistik bir tarikatın geriye kalan tek savaşçısı geleceğine isanlığı kurtaracağına dair kehanetlerde bulunulan ve olağanüstü güçlerle doğmuş bir savaşçı olan son Yedinci Oğul’u bulmak üzere yola çıkar. Çiftçi olarak yaşadığı sessiz hayatından koparılan ve kahraman olmasına ihtimal verilmeyen Tom Ward, esrarengiz rehberine bu kadim kehaneti gerçekleştirmek için eşlik etmeyi kabul eder.

Camelot

İngiltere’nin 5. yüzyılda hükümdarı olan Kral Arthur’un ortaçağ efsanesine dayanıyor. Hikayede Büyük Britanya kralı, karısının ölümünden sonra ikinci kez evleniyor. Morgan’ın kızı babasının bu seçimini teşvik etmediğinden, 15 uzun yıl boyunca bir manastırda büyü okuyarak emekli olur. Kralın ölümünden sonra saraya döner, ancak taht için başka bir rakip bulur.

Dev Avcısı Jack

Güzel prenses Isabella korkunç Devler tarafından kaçırılınca Kral McShane, en iyi şövalyelerine kızını geri getirme emri verir. Genç bir çiftlik işçisi olan Jack ise bu ekibe katılmaya gönüllü olur. Devler ile insanların dünyası arasında sihirli fasulye sırığı ile yeniden bir geçit oluşmuştur ve insan kanına aç devler için bu bulunmaz bir nimettir. Zamanında kaybettikleri bu toprakları yeniden kazanmak isteyen devlerin vahşetini durdurmak içinsei Jack elinden gelen her şeyi yapmak zorundadır. Artık insanlığın geleceğinin kurtuluşu, tüm korkularına rağmen cesur bir savaşçı olmak zorunda olan Jack’in omuzlarındadır.

