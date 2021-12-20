TikTok Müzik İndirme Nasıl Yapılır?

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından birisi olan TikTok, milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Özellikle ülkemizde çok popüler olan TikTok, hemen hemen herkesin dilinde. TikTok üzerinde birçok müzik yer alıyor ve bu müzikler kullanıcı tarafından indirme yapılmak isteniyor. Anlatacağımız yöntemler ile kolaylıkla TikTok’tan müzik indirenilirsiniz.

TikTok camiasında birçok şarkı geziyor ve bazıları gerçekten çok güzel. Fakat bu şarkıların çoğunun adını bilemiyor ve sanatçıları tanıyamıyoruz. Özellikle video çekimlerinde ortaya çıkan şarkılar videoyu daha ilgi çekici hale getiriyor. Bu müzikleri bulmak ve indirmek için herhangi bir program kullanmanıza gerek yok.

Telefonunuzda saklamak istediğiniz gösterişli temalardan biriyse, tüm bu temaları herhangi bir kısıtlama olmaksızın indirmenize izin verecek bir sayfayı ziyaret edin. Bağlantıyı yapıştırmanız yeterlidir, telefonu kullanıyorsanız girişe basmanız yeterlidir. ve sonucu yapıştırın, Chrome kullanıyorsanız bağlantıyı eksiksiz kopyalayıp tam URL’yi yapıştırın.

TikTok’tan Müzik Nasıl İndirilir?

Öncelikle bu işleme başlamadan müziği tanımlamanız gerekmektedir. Daha sonra tüm istediğiniz müzikleri indirebilirsiniz. Ayrıca istediğiniz videoyu tamamen indirmenize olanak sağlayan uygulamalarda mevcut. Ancak böyle durumlarda indirdiğiniz dosya MP3 şeklinde olacaktır.

TikTok üzerinde yer alan şarkıyı bulmak için ekranın orta alt kısmında yer alan artı butonuna tıklayın. Ardından ekranın üst kısmında yer alan ses seçeneğine dokunun. TikTok, size çeşitli kategorilere ayrılmış şekilde kullanabileceğiniz trend şarkıları, müzikleri gösterecektir.

İlk olarak indirmek istediğiniz MP3 dosyasının bağlantı adresini kopyalıyoruz. Daha sonra kopyaladığımız bağlantıyı indir seçeneğinin boşluğuna koyup indiriyoruz. Tüm bu işlemleri sstik.io adresinden gerçekleştirebilirsiniz.

Başka bir yöntem daha bulunuyor. Bu yöntemde, bilgisayarınızın tarayıcı kısmına bir tarayıcı uzantısı eklemeniz gerekiyor. Eklendiğinde, fare imlecini kaydetmek istediğiniz TikTok videosunun üzerine getirin ve indir düğmesine basın.

Burada MP4, WEBM ve 3GP formatlarında indirme işlemi yapabilirsiniz. Tabii ki bunları indirmeden seçmeniz gerekiyor.

En Popüler TikTok Şarkıları

2021 yılının sonuna gelirken, tüm dünya bu yıl içinde olan şeylere bakarak eski yıla veda ediyor. Bu akıma ayak uyduran sosyal medya platformları da kendilerine has bir şekilde vedalaşmaya başlıyor.

Instagram, Spotify ve Twitter gibi büyük şirketler bir veda programı planladı. Bu kervana TikTok’da katıldı. TikTok, 2021 istatistiklerini paylaştı. Türkiye’de ve dünya üzerinde en çok dinlenen şarkıları açıklayan TikTok, birçok kullanıcı tarafından olumlu bir tepki aldı.

Kısa süre içerisinde dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok, 2021 yılında bu büyümesini sürdürdü. Platforma eklenen şarkı ve izlenme sayıları, adeta bu süre içerisinde rekor kırdı. Aynı zamanda şirket, bu süre içerisinde en çok dinlenen şarkıları da açıkladı.

Türkiye’nin en çok dinlenen şarkısı Sefo’nun “Bilmem mi?” isimli parçası oldu. ABD‘de ise Adderall (Corvette Corvette), birinciliği ele aldı. Kanada tarafında ise liderliği ElyOtto’nun SugarCrash isimli şarkısı ele aldı.

Liste, TikTok‘un müzik endüstrisindeki önemini de bir kez daha kanıtladı. Platform, Olivia Rodrigo, PinkPantherress ve Måneskin gibi çeşitli sanatçıların yıldızlığa ulaşmasına yardımcı olarak, yeni nesil müzik yıldızlarının yolunu açtı. Bu önemin ileride ne kadar artacağı ise merak konusu.

Müzik Dünyasına TikTok ile Giriş Yapan Sanatçılar

TikTok, birçok kişinin sesinin keşfedilmesinde yardımcı oldu. Tiktok uygulaması ile beraber sesi güzel olan kişiler müzik şirketlerinin radarına takıldı. Keşfedilmeyi bekleyen sanatçılar TikTok ile bu fırsatı yakaladı.

TikTok ile müzik dünyasına giren kişiler şu şekilde;

Lil Nas X

Jason Derulo

Loren Gray

Ashnikko

Dixie D’Amelio

Lewis Capaldi

Chase Hudson

Arizona Zerbas

Kaash Paige

JoJo Siwa

Cemre Solmaz

Ece Ronay

Merve Yalçın

TheBehz

Yaren Alaca

Asena Kızılarslan

Listede yer alan kişiler normal bir insanken, TikTok uygulaması ile birden üne kavuştu ve hayallerinin peşinden gitti. Olan olaylara baktığımız zaman TikTok, birçok kişinin daha ün kazanmasına yardımcı olacağa benziyor.

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