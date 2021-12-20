TikTok, Paket Servis İşine Giriyor!

Kısa videoların TikTok’ta popüler odak noktası olmasıyla birlikte; bir kategori olarak yemek ve yemek pişirme, son zamanlarda katlanarak büyüdü. Şimdi, sosyal medya uygulaması, yalnızca ABD’de teslimat yapan restoranlar açarak; bu trendi ticarileştirmek istiyor. Bu uygulama, kısa zamanda tüm dünyaya yayacak.

Kısa video paylaşım platformu, 17 Aralık’ta restoran işine gireceğini duyurdu. Şirket, ABD’nin çeşitli bölgelerinde TikTok Kitchen lokasyonlarını açacak olan; paket servis tabanlı Sanal Yemek Konseptlerini başlatmayı planlıyor. Bu, Mart ayında başlayacak. Ayrıca platformda milyonlarca görüntüleme toplayan; popüler yiyecekler ve tariflere dayanacak.

Özellikle, Sanal Yemek Konseptleri, MrBeast Burger gibi ünlü ve ünlü olmayan restoranları bile geride bıraktı. Kurucu Robert Earl’e göre, ABD genelinde yaklaşık 300 TikTok restoranının açılması planlanıyor. Ve gelecek yılın sonuna kadar 1000’den fazla restoranın açılmasını bekliyoruz. Ayrıca, işin başarısının, ABD’de büyük bir başarı yakalayan MrBeast Burger’e benzer olabileceğini de ekliyor.

Earl, “Bakın, sayıların gösterdiği gibi, ayda bir milyar izleyicinin sürekli etkileşimde olduğu bir platformunuz var. İlk defa böyle bir marka var – yüz milyonlarca insandan oluşan bir kitle.” dedi. Bu yeni restoranlar aynı zamanda Earl’ün sahibi olduğu Buca di Beppo ve Bertucci’nin de dahil olduğu ulusal zincirlerin dışında da faaliyet gösterecek.

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