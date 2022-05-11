TikTok Şirketinin Yeni Canlı Yayın Cihazı Ortaya Çıktı!

ByteDance olarak da bilinen Duoyin namıdiğer Tiktok’un sahibi olan şirket, yeni işler peşinde! TikTok’un tüm dünyadaki popülaritesini devam ettirmeyi amaçlayan şirketin; çalışırken dönen bir kameraya sahip bir canlı yayın aygıtı üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Ürün, bir cep telefonundan daha profesyonel bir görünüme sahiptir. TikTok içerik oluşturucularının profesyonel görünümlü içerik oluşturmak için bu cihazı benimseyecekleri öngörülebilir ancak çok uygun fiyatlı değil. Şirketin bu cihaz için 2346 dolarlık bir fiyat benimsediğini göz önüne alırsak son derece pahalı.

Ürünün görüntüsü Douyin canlı yayın arayüzüyle eşleşen bir cep telefonuna benzer dikey bir ekran tasarımı benimsediğini gösteriyor. İkonik Oppo Find N serisinin kamera tasarımına benzer şekilde dönen bir kameraya sahip. Kamera tasarımı, istenildiği gibi 180 derecelik bir eksen içinde ayar yapılmasına izin veriyor.

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Cihaz büyük bir ekrana sahip ancak boyutu şu anda bilinmiyor. Ekranın hemen altında üç kontrol düğmesi var. Düğmeler mikrofon, arka plan sesi ve ses kontrolleri için. Ayrıca ekranın arkasında hoparlör işlevi gören bir taban da yer alıyor. Dahili bir pil olup olmadığı ise belli değil.