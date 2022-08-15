TikTok’un Son Efekti, Sanatçılara Yardımcı Oluyor

TikTok’un son filtresi birkaç gündür piyasada olsa da son derece popülerlik kazanıyor. Bu filtreye yeni AI Greenscreen de deniyor ve girdiğiniz kelimelere dayalı olarak ressam tarzı görüntüler oluşturmanıza olanak tanıyor. Ve oluşturduğunuz görüntüler, yeşil bir ekran gibi TikTok videolarınızın arka planı oluyor.

TikTok’un filtresini kullanmak her zaman kelimelerinizle mükemmel bir şekilde eşleşen net görüntüler sağlamıyor, ancak Empresyonist tarzı sanattan hoşlanıyorsanız, yine de estetik açıdan oldukça hoş.

Eğer bu filtreyi denemek istiyorsanız şu adımları takip edin:

Adım 1: TikTok uygulamasını açın ve Artı işaretine basın.

Adım 2: Büyük kırmızı kayıt düğmesinin solundaki Efektler simgesini seçin.

Adım 3: Efektler menüsünde mor AI simgesini seçin. Efekti aramak için Büyüteç simgesini de seçebilirsiniz. Ardından arama teriminiz olarak “AI Greenscreen”i kullanın.

Adım 4: AI Greenscreen efekt ekranında, birkaç kelime girin ifadesinin altındaki metin kutusuna sanat oluşturmak için kullanmak istediğiniz kelimeleri yazabilirsiniz Veya o metin kutusunda görünen TikTok’un önerdiği ifadelerden birini kullanabilirsiniz.

Adım 5: Resmin yüklenmesi birkaç saniye sürecektir, yüklendikten sonra onu bir TikTok videosu için yeşil ekran arka planı olarak kullanabilirsiniz.