Tinder Nedir, Nasıl Kullanılır?

Günümüzün popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Tinder günden güne kullanıcı sayısı artmakta. Özellikle genç yaş kesimin kullandığı bu sosyal medya platformu genellikle seçtiğini kriterlere göre insanlarla tanışmanıza olanak sağlıyor. Çoğunlukla bulunduğunuz konuma göre yeni insanlara tanışan sayısı daha fazla olduğunu gözlemlendi. Gelelim Tinder nedir?

Tinder Nedir?

Tinder, 2012 yılında bir üniversite kampüsünde tanıtılmıştır. Uygulamanın amacı yeni insanlarla tanışmanızı sağlamaktadır ve dünyanın en popüler uygulamaları arasında yerini almakta. Toplamda 340 milyondan fazla kez indirildi ve 190 ülkede ve 40+ dilde kullanılabilmekte. Tinder kullanıcıları genellikle konum özelliğini kullanarak yakınlarında ki tinder kullanıcıları ile eşleşmektedirler.

Tinder Nasıl Kullanılır?

Tinder uygulamasını kullanmak sanıldığından daha basit, ilk olarak hesap açarak bu işe başlayabilirsiniz hesap açtıktan sonra isterseniz Facebook veya Instagram hesaplarınızı bağlayabilirsiniz bu sizin profilinizi oluşturmada çokça yardımcı olacaktır. Eğer bağlamak istemezseniz normal bir profil oluşturup yola devam edebilirsiniz. Daha sonra hesabınızı seçtiğiniz kriterleri belirledikten sonra fotoğraflarınızı yükleyerek arkadaş edinmeye başlayabilirsiniz. Beğendiğiniz kişilerin fotoğraflarını sağa kaydırarak onunla eşleşme olanağınızı arttırabilirsiniz. Uygulamanın ücretli kısımları da mevcuttur.

Ayrıca bkz: Tinder Gibi Buluşma Uygulamaları